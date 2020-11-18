На Волині представили нових керівників двох окружних прокуратур
Сьогодні, 14:53
Сьогодні, 17 березня, виконувач обов’язків керівника Волинської обласної прокуратури Олег Губчак представив колективам двох новостворених окружних прокуратур – Камінь-Каширської та Ковельської – їхніх керівників – Сергія Романюка і Юрія Новосада.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Новопризначені керівники окружних прокуратур успішно пройшли три етапи атестації, під час якої здійснювалося оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.
Комісія з добору керівного складу органів прокуратури схвалила їхні кандидатури, відтак вони призначені на посади наказом керівника Волинської обласної прокуратури.
«На Волині, як і у всій Україні, розпочинають діяльність окружні прокуратури. Наше спільне завдання – ефективно організувати роботу на місцях і працювати на результат – забезпечення законності на ввірених територіях», – зазначив Олег Губчак, вітаючи Сергія Романюка та Юрія Новосада із призначенням.
Довідково:
Юрій Новосад народився 05 вересня 1981 року у селі Звірів Ківерцівського району Волинської області. Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Доктор юридичних наук. В органах прокуратури – з 2005 року. До призначення на посаду керівника Ковельської окружної прокуратури очолював Ковельську місцеву прокуратуру Волинської області.
Сергій Романюк народився 20 червня 1991 року у селищі Люблинець Ковельського району Волинської області. Вищу освіту здобув у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". В органах прокуратури – з 2014 року. До призначення на посаду керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури очолював Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Новопризначені керівники окружних прокуратур успішно пройшли три етапи атестації, під час якої здійснювалося оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.
Комісія з добору керівного складу органів прокуратури схвалила їхні кандидатури, відтак вони призначені на посади наказом керівника Волинської обласної прокуратури.
«На Волині, як і у всій Україні, розпочинають діяльність окружні прокуратури. Наше спільне завдання – ефективно організувати роботу на місцях і працювати на результат – забезпечення законності на ввірених територіях», – зазначив Олег Губчак, вітаючи Сергія Романюка та Юрія Новосада із призначенням.
Довідково:
Юрій Новосад народився 05 вересня 1981 року у селі Звірів Ківерцівського району Волинської області. Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Доктор юридичних наук. В органах прокуратури – з 2005 року. До призначення на посаду керівника Ковельської окружної прокуратури очолював Ковельську місцеву прокуратуру Волинської області.
Сергій Романюк народився 20 червня 1991 року у селищі Люблинець Ковельського району Волинської області. Вищу освіту здобув у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". В органах прокуратури – з 2014 року. До призначення на посаду керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури очолював Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – нова структура прокуратури
Сьогодні, 15:32
Шмигаль назвав умову для введення нового локдауну в Україні
Сьогодні, 15:04
На Волині представили нових керівників двох окружних прокуратур
Сьогодні, 14:53
Лучанка може отримати звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 14:49
Які статки має луцький посадовець, що відповідає за будівництво
Сьогодні, 14:00