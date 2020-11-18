На Волині представили нових керівників двох окружних прокуратур

Сьогодні, 17 березня, виконувач обов’язків керівника Волинської обласної прокуратурипредставив колективам двох новостворених окружних прокуратур – Камінь-Каширської та Ковельської – їхніх керівників –Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Новопризначені керівники окружних прокуратур успішно пройшли три етапи атестації, під час якої здійснювалося оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.Комісія з добору керівного складу органів прокуратури схвалила їхні кандидатури, відтак вони призначені на посади наказом керівника Волинської обласної прокуратури.«На Волині, як і у всій Україні, розпочинають діяльність окружні прокуратури. Наше спільне завдання – ефективно організувати роботу на місцях і працювати на результат – забезпечення законності на ввірених територіях», – зазначив Олег Губчак, вітаючи Сергія Романюка та Юрія Новосада із призначенням.