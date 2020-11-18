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На Волині представили нових керівників двох окружних прокуратур

На Волині представили нових керівників двох окружних прокуратур
Сьогодні, 17 березня, виконувач обов’язків керівника Волинської обласної прокуратури Олег Губчак представив колективам двох новостворених окружних прокуратур – Камінь-Каширської та Ковельської – їхніх керівників – Сергія Романюка і Юрія Новосада.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Новопризначені керівники окружних прокуратур успішно пройшли три етапи атестації, під час якої здійснювалося оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.

Комісія з добору керівного складу органів прокуратури схвалила їхні кандидатури, відтак вони призначені на посади наказом керівника Волинської обласної прокуратури.

«На Волині, як і у всій Україні, розпочинають діяльність окружні прокуратури. Наше спільне завдання – ефективно організувати роботу на місцях і працювати на результат – забезпечення законності на ввірених територіях», – зазначив Олег Губчак, вітаючи Сергія Романюка та Юрія Новосада із призначенням.

Довідково:

Юрій Новосад народився 05 вересня 1981 року у селі Звірів Ківерцівського району Волинської області. Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Доктор юридичних наук. В органах прокуратури – з 2005 року. До призначення на посаду керівника Ковельської окружної прокуратури очолював Ковельську місцеву прокуратуру Волинської області.

Сергій Романюк народився 20 червня 1991 року у селищі Люблинець Ковельського району Волинської області. Вищу освіту здобув у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". В органах прокуратури – з 2014 року. До призначення на посаду керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури очолював Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури Волинської області.


На Волині представили нових керівників двох окружних прокуратур
На Волині представили нових керівників двох окружних прокуратур

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Теги: окружні прокуратури, нові керівники, прдеставлення
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