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Шмигаль назвав умову для введення нового локдауну в Україні

Шмигаль назвав умову для введення нового локдауну в Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умови для введення нового жорсткого карантину в країні.

Про це він заявив під час засідання уряду, - пише УНІАН.

"Якщо червоний рівень буде введений в більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України. Але ще раз підкреслю - уряд зробить все, щоб цього не сталося", - сказав він.

При цьому прем'єр закликав українців дотримуватися правил, які дозволять уникнути повторного локдауну в країні.

"Це залежить тільки від нас з вами та від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідеміологічних норм, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен", - підкреслив він.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Базовою є "жовта" зона карантину, "помаранчева" - зона ризику, "червона" - введення в регіоні жорсткого карантину.

Так, в Україні станом на 17 березня 2021 року зареєстрували 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.


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Теги: локдаун, карантин, Денис Шмигаль
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