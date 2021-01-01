Шмигаль назвав умову для введення нового локдауну в Україні





Про це він заявив під час засідання уряду, - пише



"Якщо червоний рівень буде введений в більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України. Але ще раз підкреслю - уряд зробить все, щоб цього не сталося", - сказав він.



При цьому прем'єр закликав українців дотримуватися правил, які дозволять уникнути повторного локдауну в країні.



"Це залежить тільки від нас з вами та від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідеміологічних норм, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен", - підкреслив він.



Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Базовою є "жовта" зона карантину, "помаранчева" - зона ризику, "червона" - введення в регіоні жорсткого карантину.



Так, в Україні станом на 17 березня 2021 року





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умови для введення нового жорсткого карантину в країні.Про це він заявив під час засідання уряду, - пише УНІАН. "Якщо червоний рівень буде введений в більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України. Але ще раз підкреслю - уряд зробить все, щоб цього не сталося", - сказав він.При цьому прем'єр закликав українців дотримуватися правил, які дозволять уникнути повторного локдауну в країні."Це залежить тільки від нас з вами та від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідеміологічних норм, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен", - підкреслив він.Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Базовою є "жовта" зона карантину, "помаранчева" - зона ризику, "червона" - введення в регіоні жорсткого карантину.Так, в Україні станом на 17 березня 2021 року зареєстрували 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби . Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію