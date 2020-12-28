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На Волині – нова структура прокуратури

На Волині – нова структура прокуратури
Від 15 березня в Україні розпочали роботу окружні прокуратури. На території Волинської області створили чотири окружних прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, представили керівників Ковельської та Камінь-Каширської окружних прокуратур.

Так, на Волині утворили такі 4 окружні прокуратури:

1. Володимир-Волинська окружна прокуратура
(з місцем розташування у місті Володимирі-Волинському за адресою: вул. Драгоманова, 31) у складі територій Володимир-Волинської, Устилузької міських, Локачинської селищної, Затурцівської, Зимнівської та Оваднівської сільських територіальних громад.

У структурі окружної прокуратури - Нововолинський відділ (м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 19, Нововолинська міська, Іваничівська селищна, Павлівська сільська, Поромівська сільська, Литовезька сільська громада).

2. Камінь-Каширська окружна прокуратура
(з місцем розташування у місті Камені-Каширському за адресою: вул. Волі,7) у складі територій Камінь-Каширської міської, Любешівської селищної, Сошичненської сільської територіальних громад).

У структурі окружної прокуратури - Маневицький відділ (Маневицька селищна, Прилісненська сільська територіальні громади).

3. Ковельська окружна прокуратура
(з місцем розташування у місті Ковелі за адресою: вул. Шевченка,7) у складі територій Ковельської міської, Голобської, Луківської, Люблинецької, Турійської селищних, Велицької, Колодяжненської, Поворської, Дубівської сільських територіальних громад.

У структурі окружної прокуратури:
- Любомльський відділ (м. Любомль, вул. Наталії Ужвій,9, Любомльська міська, Головненська та Шацька селищні, Вишнівська та Рівненська сільські територіальні громади).
- Ратнівський відділ (смт. Ратне, вул. Каштанова,1, Ратнівська, Заболоттівська, Старовижівська селищні, Велимченська, Дубечненська, Забродівська, Самарівська, Сереховичівська, Смідинська сільські територіальні громади).

4. Луцька окружна прокуратура
(з місцем розташування у місті Луцьку за адресою: вул. Винниченка, 13) у складі територій Луцької міської, Торчинської селищної, Боратинської, Городищенської, Підгайцівської сільських територіальних громад.

У структурі окружної прокуратури:
- Горохівський відділ (м. Горохів, вул. Паркова, 10-а, Берестечківська, Горохівська міські та Мар’янівська селищна територіальні громади).
- Ківерцівський відділ (м. Ківерці, вул. Незалежності, 14, Ківерцівська, Рожищенська міські, Колківська, Олицька, Цуманська селищні, Доросинівська та Копачівська сільські територіальні громади).

В оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли атестацію і довели свою професійну компетентність та доброчесність.

На Волині – нова структура прокуратури
На Волині – нова структура прокуратури
На Волині – нова структура прокуратури

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Теги: нова структура, Волинь, прокуратура
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