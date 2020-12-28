На Волині – нова структура прокуратури

Від 15 березня в Україні розпочали роботу окружні прокуратури. На території Волинської області створили чотири окружних прокуратури.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, представилиТак, на Волині утворили такі 4 окружні прокуратури:(з місцем розташування у місті Володимирі-Волинському за адресою: вул. Драгоманова, 31) у складі територій Володимир-Волинської, Устилузької міських, Локачинської селищної, Затурцівської, Зимнівської та Оваднівської сільських територіальних громад.У структурі окружної прокуратури - Нововолинський відділ (м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 19, Нововолинська міська, Іваничівська селищна, Павлівська сільська, Поромівська сільська, Литовезька сільська громада).(з місцем розташування у місті Камені-Каширському за адресою: вул. Волі,7) у складі територій Камінь-Каширської міської, Любешівської селищної, Сошичненської сільської територіальних громад).У структурі окружної прокуратури - Маневицький відділ (Маневицька селищна, Прилісненська сільська територіальні громади).(з місцем розташування у місті Ковелі за адресою: вул. Шевченка,7) у складі територій Ковельської міської, Голобської, Луківської, Люблинецької, Турійської селищних, Велицької, Колодяжненської, Поворської, Дубівської сільських територіальних громад.У структурі окружної прокуратури:- Любомльський відділ (м. Любомль, вул. Наталії Ужвій,9, Любомльська міська, Головненська та Шацька селищні, Вишнівська та Рівненська сільські територіальні громади).- Ратнівський відділ (смт. Ратне, вул. Каштанова,1, Ратнівська, Заболоттівська, Старовижівська селищні, Велимченська, Дубечненська, Забродівська, Самарівська, Сереховичівська, Смідинська сільські територіальні громади).(з місцем розташування у місті Луцьку за адресою: вул. Винниченка, 13) у складі територій Луцької міської, Торчинської селищної, Боратинської, Городищенської, Підгайцівської сільських територіальних громад.У структурі окружної прокуратури:- Горохівський відділ (м. Горохів, вул. Паркова, 10-а, Берестечківська, Горохівська міські та Мар’янівська селищна територіальні громади).- Ківерцівський відділ (м. Ківерці, вул. Незалежності, 14, Ківерцівська, Рожищенська міські, Колківська, Олицька, Цуманська селищні, Доросинівська та Копачівська сільські територіальні громади).В оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли атестацію і довели свою професійну компетентність та доброчесність.