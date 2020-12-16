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«Влада як відкрита сервісна служба»: Ігор Чайка створює у Ковелі «гарячу лінію»

«Влада як відкрита сервісна служба»: Ігор Чайка створює у Ковелі «гарячу лінію»
У Ковелі найближчим часом запрацює «гаряча лінія» міського голови.

Сьогодні, 17 березня, з цього приводу очільник міста Ігор Чайка підписав Меморандум про співпрацю з керівниками комунальних підприємств та філій, які надають послуги з газо- та електропостачання, повідомляють на сайті міськради Ковеля.

Як йдеться у тексті документа, це викликано необхідністю об’єднати зусилля суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування для поліпшення надання послуг мешканцям територіальної громади.

Зокрема, йдеться про організацію автоматичної системи збору та обробки інформації, яка буде надходити на «гарячу лінію» міського голови.

Її створити зобов’язується міська влада. У свою чергу, інші підписанти Меморандуму мають оперативно реагувати на повідомлення щодо аварійних ситуацій та інших проблемних питань, які будуть туди надходити.

«Влада як відкрита сервісна служба»: Ігор Чайка створює у Ковелі «гарячу лінію»


При тому, вони мають не лише провести роботи, але й прозвітувати про їхнє виконання. Має відбуватись повна взаємодія, обмін інформацією влади та надавачів послуг.

У результаті, від цього виграють жителі громади. Для зручності буде працювати єдиний мобільний номер, на який у разі необхідності може звернутись кожен мешканець, а наступні дії уже координуватимуть працівники, які забезпечуватимуть роботу “гарячої лінії” міського голови.

«Влада Ковеля як відкрита сервісна служба. І це – ще один пункт моєї передвиборчої програми, який вже сьогодні реалізовується… Невдовзі повідомлю вам номер «гарячої лінії», куди ви зможете телефонувати й повідомляти про аварійні випадки, про якісь нагальні проблеми, що виникають в інфраструктурі тощо. Вже маємо в штаті ЦНАП людей, які відповідатимуть на ваші дзвінки, запрацює автоматична система збору та обробки інформації. Також ви будете отримувати відповіді про те, як вирішується ваше питання», – написав на своїй сторінці у фейсбуці Ігор Чайка.

«Влада як відкрита сервісна служба»: Ігор Чайка створює у Ковелі «гарячу лінію»

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Теги: Ігор Чайка, Ковель, «гаряча лінія», меморандум
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