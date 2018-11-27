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У Луцьку жінка за кермом Audi Q5 спричинила подвійну аварію

У Луцьку жінка за кермом Audi Q5 спричинила подвійну аварію
У Луцьку трапилась ДТП за участю трьох авто.

Автопригода сталась вранці 17 березня на вулиці Чернишевського, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що 43-річна водійка, керуючи Audi Q5, не врахувала дорожньої обстановки, безпечної дистанції та зіткнулась з автомобілем Volkswagen LT, який зупинився попереду. Від удару останній почав рух вперед та зіткнувся з третім учасником пригоди, автомобілем BMW X1.

На водія Audi Q5 патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Зауважимо, санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від шести місяців до одного року.

Рішення у цій справі прийматиме суд.

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Теги: Луцьк, аварія, Чернишевського
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