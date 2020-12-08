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На Волині медики врятували чоловіка, який провалився під лід на озері

На Волині медики врятували чоловіка, який провалився під лід на озері
На озері Чорне у селищі Заболоття Ратнівського району провалився у крижану воду 55-річний місцевий житель.

Інцидент трапився 17 березня близько 12:45, - пише пресслужба У ДСНС України у Волинській області.

Чоловіка, який розгулював на хисткій кризі і раптом провалився, помітили рибалки й місцеві жителі, які перебували біля водойми. Очевидці кинулися на допомогу потерпілому й водночас відправили за медиками на станцію медичної допомоги, що розташована неподалік від озера.

Уже за кілька хвилин до місця виклику прибули працівники медичної служби. За допомогою підручних засобів медики разом з місцевими жителями витягнули потерпілого на берег. На березі чоловікові надали першу долікарську допомогу, а згодом транспортували його до реанімаційного відділення районної лікарні у селищі Ратно з попереднім діагнозом «загальне переохолодження».


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Теги: порятунок, чоловік, озеро, Волинь
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