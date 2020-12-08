На Волині медики врятували чоловіка, який провалився під лід на озері
Сьогодні, 15:52
На озері Чорне у селищі Заболоття Ратнівського району провалився у крижану воду 55-річний місцевий житель.
Інцидент трапився 17 березня близько 12:45, - пише пресслужба У ДСНС України у Волинській області.
Чоловіка, який розгулював на хисткій кризі і раптом провалився, помітили рибалки й місцеві жителі, які перебували біля водойми. Очевидці кинулися на допомогу потерпілому й водночас відправили за медиками на станцію медичної допомоги, що розташована неподалік від озера.
Уже за кілька хвилин до місця виклику прибули працівники медичної служби. За допомогою підручних засобів медики разом з місцевими жителями витягнули потерпілого на берег. На березі чоловікові надали першу долікарську допомогу, а згодом транспортували його до реанімаційного відділення районної лікарні у селищі Ратно з попереднім діагнозом «загальне переохолодження».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 17 березня близько 12:45, - пише пресслужба У ДСНС України у Волинській області.
Чоловіка, який розгулював на хисткій кризі і раптом провалився, помітили рибалки й місцеві жителі, які перебували біля водойми. Очевидці кинулися на допомогу потерпілому й водночас відправили за медиками на станцію медичної допомоги, що розташована неподалік від озера.
Уже за кілька хвилин до місця виклику прибули працівники медичної служби. За допомогою підручних засобів медики разом з місцевими жителями витягнули потерпілого на берег. На березі чоловікові надали першу долікарську допомогу, а згодом транспортували його до реанімаційного відділення районної лікарні у селищі Ратно з попереднім діагнозом «загальне переохолодження».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині медики врятували чоловіка, який провалився під лід на озері
Сьогодні, 15:52
У Луцьку жінка за кермом Audi Q5 спричинила подвійну аварію
Сьогодні, 15:38
На Волині – нова структура прокуратури
Сьогодні, 15:32
Шмигаль назвав умову для введення нового локдауну в Україні
Сьогодні, 15:04