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Декілька земельних ділянок і будинок на 380 «квадратів»: що нажив головний транспортник Луцька

Декілька земельних ділянок і будинок на 380 «квадратів»: що нажив головний транспортник Луцька
Начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов володіє декількома земельними ділянками, чималим будинком, автівкою та має 260 тисяч готівкою.

Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікований на сайті НАЗК.

У власності Володимира Степанова є земля на 2,4 га, 2,9 га у Тростянці, на 0,29 га у Великому Омелянику. Володіє головний транспортник Луцька житловим будинком на 380,4 кв. м у Великому Омелянику. Його дружина Лариса має землю на 1,5 га та 1,2 га у Тростянці.

У власності начальника управління транспорту - трактор RDT 160ESH із причепом, а також GEELY 2018 року випуску за 310 000 гривень.

У 2020 році Володимир Степанов заробив 338 188 гривень, тобто приблизно 28 тисяч гривень у місяць, отримав 120 710 гривень пенсії та 6211 гривень доходу від надання майна в оренду. Лариса Степанова за рік заробила 144 585 гривень у ЗОШ №26, отримала 43729 гривень пенсії, 100 000 гривень за відчуження нерухомого майна, 3106 гривень від надання майна в оренду.

Готівкою Степанов тримає 260 000 гривень, його дружина - 25 000 гривень.

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Теги: декларація, Володимир Степанов, транспорт, Луцьк
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