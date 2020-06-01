Декілька земельних ділянок і будинок на 380 «квадратів»: що нажив головний транспортник Луцька

Начальник управління транспорту та зв'язкуволодіє декількома земельними ділянками, чималим будинком, автівкою та має 260 тисяч готівкою.Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікований на сайті НАЗК.У власності Володимира Степанова є земля на 2,4 га, 2,9 га у Тростянці, на 0,29 га у Великому Омелянику. Володіє головний транспортник Луцька житловим будинком на 380,4 кв. м у Великому Омелянику. Його дружинамає землю на 1,5 га та 1,2 га у Тростянці.У власності начальника управління транспорту - трактор RDT 160ESH із причепом, а також GEELY 2018 року випуску за 310 000 гривень.У 2020 році Володимир Степанов заробив 338 188 гривень, тобто приблизно 28 тисяч гривень у місяць, отримав 120 710 гривень пенсії та 6211 гривень доходу від надання майна в оренду. Лариса Степанова за рік заробила 144 585 гривень у ЗОШ №26, отримала 43729 гривень пенсії, 100 000 гривень за відчуження нерухомого майна, 3106 гривень від надання майна в оренду.Готівкою Степанов тримає 260 000 гривень, його дружина - 25 000 гривень.