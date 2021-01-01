Волинські ветерани АТО/ООС долучились до вакцинації від коронавірусу





Так, 16-17 березня першу дозу вакцини Covishield/AstraZeneca отримали ветерани АТО/ООС, які власним прикладом хочуть показати, що вакцинація є безпечною та необхідною у боротьбі з таким небезпечним захворюванням, як COVID-19, - інформують у Волинській ОДА.



Нагадаємо, що відповідно до дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19 внесли зміни наказом Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова від 11 березня 2021 року № 443.



Згідно з цими змінами для популяризації вакцинації рекомендується залучати публічних та громадських діячів. А саме, ветеранів АТО/ООС, народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, лідерів і представників релігійних організацій, видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, які старші 60 років.



Відтак, 16 березня 2021 року до вакцинації долучилися волинські військовослужбовці ветерани АТО/ООС. Уже вакциновали понад 20 ветеранів-військовослужбовців війни на Сході України.



За словами, ветерана АТО/ООС Андрія Омельчука, який сьогодні теж отримав першу дозу вакцини, щеплення є необхідним та важливим методом захисту від коронавірусної інфекції.



«Хто, як не ми ветерани війни на Сході України, маємо показати приклад волинянам, – зазначає Андрій Омельчук.



Нагадаємо,





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