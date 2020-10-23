З новим серцем: у Ковелі виписують чоловіка після пересадки
Сьогодні, 17:20
У Ковелі виписують чоловіка, якому пересадили серце.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Микола Мартинюк ледве стримує сльози. Каже, що вже думав про вічність. Ще в лютому його шанси на життя були мізерними. Через хворобу його серце збільшилося втричі і відмовлялося працювати. Нині ж чоловік готується до виписки з новим серцем.
«Дякувати Богу, що такі люди поклали мене сюди в лікарню. Дякую всім родичам донора, які дали згоду», – не стримує емоцій Микола Мартинюк.
Серце чоловіку пересадили у Ковельському МТМО три тижні тому. У стінах закладу таку операцію провели вперше.
«Хворий зараз проходить реабілітацію, почувається добре, сьогодні вже ми дозволили виходити на вулицю», – коментує його стан Володимир Танський, завідувач кардіохірургічного центру Ковельського МТМО.
Ту ніч, розповідають ковельські медики, вони не забудуть ніколи. Одночасно працювали три бригади хірургів. Кожна з операцій тривала понад 8 годин. Окрім серця, пересадили і дві нирки. Одна дісталася молодій мамі з Маневиччини, яка 4 роки перебувала на діалізі. Друга – 52-річному чоловікові з Бердичева. Донором стала жінка, котра померла внаслідок повторного інсульту. Її рідні дали згоду на донорство.
«В нас є апаратура, в нас вже є спеціалісти і ми готові надавати ковельчанам і гостям міста, будь-яким людям, які потребують, нашу допомогу», – розповідає Валентин Вітер, генеральний директор Ковельського МТМО.
До слова, Ковельське МТМО – перша в Україні районна лікарня, де почали практикувати трансплантацію органів.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Микола Мартинюк ледве стримує сльози. Каже, що вже думав про вічність. Ще в лютому його шанси на життя були мізерними. Через хворобу його серце збільшилося втричі і відмовлялося працювати. Нині ж чоловік готується до виписки з новим серцем.
«Дякувати Богу, що такі люди поклали мене сюди в лікарню. Дякую всім родичам донора, які дали згоду», – не стримує емоцій Микола Мартинюк.
Серце чоловіку пересадили у Ковельському МТМО три тижні тому. У стінах закладу таку операцію провели вперше.
«Хворий зараз проходить реабілітацію, почувається добре, сьогодні вже ми дозволили виходити на вулицю», – коментує його стан Володимир Танський, завідувач кардіохірургічного центру Ковельського МТМО.
Ту ніч, розповідають ковельські медики, вони не забудуть ніколи. Одночасно працювали три бригади хірургів. Кожна з операцій тривала понад 8 годин. Окрім серця, пересадили і дві нирки. Одна дісталася молодій мамі з Маневиччини, яка 4 роки перебувала на діалізі. Друга – 52-річному чоловікові з Бердичева. Донором стала жінка, котра померла внаслідок повторного інсульту. Її рідні дали згоду на донорство.
«В нас є апаратура, в нас вже є спеціалісти і ми готові надавати ковельчанам і гостям міста, будь-яким людям, які потребують, нашу допомогу», – розповідає Валентин Вітер, генеральний директор Ковельського МТМО.
До слова, Ковельське МТМО – перша в Україні районна лікарня, де почали практикувати трансплантацію органів.
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