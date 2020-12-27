У Польщі вводять національний локдаун

Адам Недзєльський оголосив про запровадження національного локдауну по всій країні починаючи з суботи.



Про це повідомляє



Локдаун запроваджується у зв’язку зі значним зростанням заражень по всій країні.



Планується, що обмеження діятимуть до 9 квітня.



За словами міністра, британський варіант коронавірусу виявили вже у 52% нових хворих.



Недзєльський не виключив, що, якщо ситуація погіршиться, обмеження будуть посилені до Великодня.



Уряд Матеуша Моравецького вирішив поширити обмеження, що діяли в чотирьох воєводствах, в тому числі у Варшаві, на всю територію Польщі. Зокрема, будуть закриті готелі та місця розміщення (крім готелів робітників, а також розміщення, що надається в рамках ділових поїздок).



Також закриваються торгові центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси) кінотеатри, театри, концертні зали, опери, музеї, гірськолижні траси, басейни, аквапарки, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Глава МОЗ Польщіоголосив про запровадження національного локдауну по всій країні починаючи з суботи.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.Локдаун запроваджується у зв’язку зі значним зростанням заражень по всій країні.Планується, що обмеження діятимуть до 9 квітня.За словами міністра, британський варіант коронавірусу виявили вже у 52% нових хворих.Недзєльський не виключив, що, якщо ситуація погіршиться, обмеження будуть посилені до Великодня.Урядвирішив поширити обмеження, що діяли в чотирьох воєводствах, в тому числі у Варшаві, на всю територію Польщі. Зокрема, будуть закриті готелі та місця розміщення (крім готелів робітників, а також розміщення, що надається в рамках ділових поїздок).Також закриваються торгові центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси) кінотеатри, театри, концертні зали, опери, музеї, гірськолижні траси, басейни, аквапарки, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

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