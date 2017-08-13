вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Єгипті раптово помер студент волинської православної академії

У Єгипті раптово помер студент волинської православної академії
Сьогодні, 17 березня, у Єгипті помер син відомого тернопільського священника Анатолія Зінкевича, племінник митрополита Луцького і Волинського Михаїла, – 21-річний Антон.

Про це повідомляє місцеве видання "Номер один".

Відомо, що Антон Зінкевич був студентом 2-го курсу Волинської православної богословської академії УПЦ КП. Слова співчуття висловили на сайті навчального закладу: "Вся повнота академії висловлює щире співчуття рідним і близьким з приводу смерті Антона та молиться за спокій його душі. Вічна пам’ять і Царство Небесне новоспочилому рабу Божому Антону".

«Номер один» стало відомо, що Антон Зінкевич з друзями поїхав на відпочинок у Єгипет. Звечора ліг спати і не пробудився. Зранку друзі виявили Антона уже мертвим. Що сталося з молодим хлопцем, поки не відомо. На сьогодні вирішується питання про транспортування тіла Антона Зінкевича на Україну.

"Антон був доброю, позитивною, хорошою людиною, завжди приходив на допомогу, підтримував у складній ситуації та, не зважаючи ні на що, йшов до своєї мети, був креативним, життєрадісним, наполегливим, мріяв здобути фах історика", – повідомляється на офіційному сайті ТНПУ.

Додають, батько Антона, отець Анатолій Зінкевич був настоятелем тернопільського Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького Української православної церкви. Рідний брат митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Очолював ініціативну групу «Почаївській лаврі – статус національної духовної святині» та громадський рух «Українські святині – українському народу». Його серце перестало вбитися 13 лютого 2019 року. Всього два роки після смерті батька-священника, як помер його 21-річний син.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, волинська православна академія, Єгипет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині діятиме система аеромедичної евакуації
Сьогодні, 17:30
У Єгипті раптово помер студент волинської православної академії
Сьогодні, 17:22
З новим серцем: у Ковелі виписують чоловіка після пересадки
Сьогодні, 17:20
У Польщі вводять національний локдаун
Сьогодні, 17:03
На Волині школяр поблизу села виявив небезпечну знахідку
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
В Єгипті високопосадовець помер, побачивши наслідки зіткнення поїздів В Єгипті високопосадовець помер, побачивши наслідки зіткнення поїздів
13 серпень, 2017, 02:22
В Єгипті обстріляли автобус із людьми, серед жертв є діти В Єгипті обстріляли автобус із людьми, серед жертв є діти
26 травень, 2017, 15:04
У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили
Сьогодні, 11:14
На Волині помер учасник АТО На Волині помер учасник АТО
16 березень, 19:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині діятиме система аеромедичної евакуації
Сьогодні, 17:30
 0
У Єгипті раптово помер студент волинської православної академії
Сьогодні, 17:22
 0
З новим серцем: у Ковелі виписують чоловіка після пересадки
Сьогодні, 17:20
 0
У Польщі вводять національний локдаун
Сьогодні, 17:03
 0
На Волині школяр поблизу села виявив небезпечну знахідку
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8