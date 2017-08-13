У Єгипті раптово помер студент волинської православної академії
Сьогодні, 17:22
Сьогодні, 17 березня, у Єгипті помер син відомого тернопільського священника Анатолія Зінкевича, племінник митрополита Луцького і Волинського Михаїла, – 21-річний Антон.
Про це повідомляє місцеве видання "Номер один".
Відомо, що Антон Зінкевич був студентом 2-го курсу Волинської православної богословської академії УПЦ КП. Слова співчуття висловили на сайті навчального закладу: "Вся повнота академії висловлює щире співчуття рідним і близьким з приводу смерті Антона та молиться за спокій його душі. Вічна пам’ять і Царство Небесне новоспочилому рабу Божому Антону".
«Номер один» стало відомо, що Антон Зінкевич з друзями поїхав на відпочинок у Єгипет. Звечора ліг спати і не пробудився. Зранку друзі виявили Антона уже мертвим. Що сталося з молодим хлопцем, поки не відомо. На сьогодні вирішується питання про транспортування тіла Антона Зінкевича на Україну.
"Антон був доброю, позитивною, хорошою людиною, завжди приходив на допомогу, підтримував у складній ситуації та, не зважаючи ні на що, йшов до своєї мети, був креативним, життєрадісним, наполегливим, мріяв здобути фах історика", – повідомляється на офіційному сайті ТНПУ.
Додають, батько Антона, отець Анатолій Зінкевич був настоятелем тернопільського Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького Української православної церкви. Рідний брат митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Очолював ініціативну групу «Почаївській лаврі – статус національної духовної святині» та громадський рух «Українські святині – українському народу». Його серце перестало вбитися 13 лютого 2019 року. Всього два роки після смерті батька-священника, як помер його 21-річний син.
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Про це повідомляє місцеве видання "Номер один".
Відомо, що Антон Зінкевич був студентом 2-го курсу Волинської православної богословської академії УПЦ КП. Слова співчуття висловили на сайті навчального закладу: "Вся повнота академії висловлює щире співчуття рідним і близьким з приводу смерті Антона та молиться за спокій його душі. Вічна пам’ять і Царство Небесне новоспочилому рабу Божому Антону".
«Номер один» стало відомо, що Антон Зінкевич з друзями поїхав на відпочинок у Єгипет. Звечора ліг спати і не пробудився. Зранку друзі виявили Антона уже мертвим. Що сталося з молодим хлопцем, поки не відомо. На сьогодні вирішується питання про транспортування тіла Антона Зінкевича на Україну.
"Антон був доброю, позитивною, хорошою людиною, завжди приходив на допомогу, підтримував у складній ситуації та, не зважаючи ні на що, йшов до своєї мети, був креативним, життєрадісним, наполегливим, мріяв здобути фах історика", – повідомляється на офіційному сайті ТНПУ.
Додають, батько Антона, отець Анатолій Зінкевич був настоятелем тернопільського Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького Української православної церкви. Рідний брат митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Очолював ініціативну групу «Почаївській лаврі – статус національної духовної святині» та громадський рух «Українські святині – українському народу». Його серце перестало вбитися 13 лютого 2019 року. Всього два роки після смерті батька-священника, як помер його 21-річний син.
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