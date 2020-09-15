Відоме луцьке підприємство із пошиття жіночої білизни планує розширяти свої потужності





Про це розмовляли 17 березня під час засідання земельної комісії у Луцькій міській раді, - пишуть



Як зазначив начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз, погодження проекту детального плану території в межах вулиць Георгія Гонгадзе та Клима Савура у Луцьку – питання досить складне у відношенні проектування, оскільки на цій земельній ділянці – територія промислових підприємств.



Водночас генеральний директор ТзОВ «Жасмін Лінжері» Олена Очеретна зауважила, що виготовлення продукції європейського рівня дозволило компанії стрімко розвиватися. Але у 2019 році цей розвиток зупинився, бо виробництво зайняло усі площі на підприємстві, які були у наявності.



«Коли ми зупинили розширення, у нас було 550 співробітників. Також ми сплатили 50 мільйонів податку до бюджету», - зазначила бізнес-вумен.



Разом із тим, вона розповіла, що можливість розширення підприємства у Луцьку прорахована в два етапи. Перший – реконструкція вже наявних приміщень.



«Це швидкий етап, тому вже у 2021 році ми можемо забезпечити роботою 800 співробітників загалом і сплатити 88 мільйонів сплачених податків. Всі розрахунки вже є. Другий етап – будівництво нового виробничого блоку. Згідно із нашими розрахунками це дозволить працевлаштувати 1300 співробітників загалом», - поділилась планами Очеретна.



На це голова профільної комісії Олександр Козлюк зазначив, що оскільки підприємство зареєстроване у Луцьку, дає нові робочі місця та сплачує податки, обранцям громади варто зрозуміти ситуацію й піти назустріч.



Нагадаємо, під час сесії наприкінці 2019 року луцькі обранці громади уже розглядали проект рішення про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території в межах вулиць Георгія Гонгадзе та Клима Савура в місті Луцьку. Однак, хоч обранці громади і проголосували «за» питання у більшості, на той момент був прийнятий тимчасовий мораторій на нові будівництва на території міста.



Тож під час засідання земельної комісії луцькі депутати проект рішення прийняли за основу і рекомендували розглянути його під час наступних сесійних засідань.



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