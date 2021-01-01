На Волині діятиме система аеромедичної евакуації





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Сьогодні, 17 березня Уряд підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я щодо створення Єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.



Головним пріоритетом діяльності МВС завжди було і є життя та здоров’я українців. Саме для цієї мети запроваджувався масштабний проєкт зі створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту населення, який є результатом роботи з Францією та компанією Airbus. Створення Єдиного аеромедичного простору повністю узгоджується з концепцією розвитку авіації МВС.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що йдеться про абсолютно новий рівень надання екстреної медичної допомоги, при якій людина отримає лікарську допомогу або буде доставлена в медзаклад з будь-якого, навіть найвіддаленішого, куточка країни. Друга складова цієї програми - підтримка вітчизняної трансплантології. Це та галузь медицини, де успіх критично залежить, зокрема, від швидкості доставлення реципієнта або органу до місця операції.







Арсен Аваков розповів, що на першому етапі пілотного запровадження аеромедичної евакуації буде залучено нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у містах Львів та Київ.



«Єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС вийшла на новий рівень. Сьогодні Кабмін підтримав ініціативу МВС щодо створення Єдиного аеромедичного простору України: разом з Міністерством охорони здоров'я ми запускаємо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології силами авіації МВС. Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні - це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ. Сьогодні цілком готові до роботи дві вертолітні бази - у Львові та Києві. Далі система аеромедичної евакуації охопить всю Україну.



Таким чином ми, в співпраці з Міністерством охорони здоров'я та завдяки підтримці наших французьких партнерів, відроджуємо санавіацію, яка досі існувала тільки теоретично. Вже на першому етапі як мінімум 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до медичної допомоги в ситуаціях, які загрожують їх життю і здоров'ю», - зазначив міністр внутрішніх справ.







Запровадження пілотного проєкту дозволить опрацювати механізми взаємодії між авіаційними підрозділами МВС і медичними закладами та установами, набути практичний досвід для масштабування цього проєкту по всій території України.







З урахуванням того, що в питанні надання екстреної медичної допомоги час є критично важливим, період реагування на виліт гелікоптера становитиме від 5 до 30 хвилин, в залежності від обставин.



Цей проєкт – перший крок для повноцінного запуску системи аеромедичної евакуації на всій території України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За спільної ініціативи МВС і МОЗ в Україні відновять системау аеромедичної евакуації.Про це йдеться на сайті МВС.Сьогодні, 17 березня Уряд підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я щодо створення Єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.Головним пріоритетом діяльності МВС завжди було і є життя та здоров’я українців. Саме для цієї мети запроваджувався масштабний проєкт зі створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту населення, який є результатом роботи з Францією та компанією Airbus. Створення Єдиного аеромедичного простору повністю узгоджується з концепцією розвитку авіації МВС.Міністр внутрішніх справповідомив, що йдеться про абсолютно новий рівень надання екстреної медичної допомоги, при якій людина отримає лікарську допомогу або буде доставлена в медзаклад з будь-якого, навіть найвіддаленішого, куточка країни. Друга складова цієї програми - підтримка вітчизняної трансплантології. Це та галузь медицини, де успіх критично залежить, зокрема, від швидкості доставлення реципієнта або органу до місця операції.Арсен Аваков розповів, що на першому етапі пілотного запровадження аеромедичної евакуації буде залучено нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у містах Львів та Київ.«Єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС вийшла на новий рівень. Сьогодні Кабмін підтримав ініціативу МВС щодо створення Єдиного аеромедичного простору України: разом з Міністерством охорони здоров'я ми запускаємо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології силами авіації МВС. Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні - це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ. Сьогодні цілком готові до роботи дві вертолітні бази - у Львові та Києві. Далі система аеромедичної евакуації охопить всю Україну.Таким чином ми, в співпраці з Міністерством охорони здоров'я та завдяки підтримці наших французьких партнерів, відроджуємо санавіацію, яка досі існувала тільки теоретично. Вже на першому етапі як мінімум 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до медичної допомоги в ситуаціях, які загрожують їх життю і здоров'ю», - зазначив міністр внутрішніх справ.Запровадження пілотного проєкту дозволить опрацювати механізми взаємодії між авіаційними підрозділами МВС і медичними закладами та установами, набути практичний досвід для масштабування цього проєкту по всій території України.З урахуванням того, що в питанні надання екстреної медичної допомоги час є критично важливим, період реагування на виліт гелікоптера становитиме від 5 до 30 хвилин, в залежності від обставин.Цей проєкт – перший крок для повноцінного запуску системи аеромедичної евакуації на всій території України.

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