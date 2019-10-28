У лісництві на Волині в об'єктив камер потрапило сімейство зубрів. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба

Зокрема, майже два десятки таких фотопасток встановлені у лісах ДП «ЛМГ «Звірівське». Лісівники постійно переміщують їх, залежно від виявлених слідів тварин та потреби у спостереженні в певних локаціях.



Нещодавно камери зафіксували у Звірівському лісництві зубрів. В об’єктив потрапила родина із зубреням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинських лісах встановлені сотні камер відеоспостереження. Вони не лише фіксують випадки порушень у лісах, а й допомагають спостерігати за дикими звірами, їх кількістю та звичками, допомагаючи лісівникам у справі догляду.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Зокрема, майже два десятки таких фотопасток встановлені у лісах ДП «ЛМГ «Звірівське». Лісівники постійно переміщують їх, залежно від виявлених слідів тварин та потреби у спостереженні в певних локаціях.Нещодавно камери зафіксували у Звірівському лісництві зубрів. В об’єктив потрапила родина із зубреням.

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