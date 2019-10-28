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У лісництві на Волині в об'єктив камер потрапило сімейство зубрів. ВІДЕО

У лісництві на Волині в об'єктив камер потрапило сімейство зубрів. ВІДЕО
У волинських лісах встановлені сотні камер відеоспостереження. Вони не лише фіксують випадки порушень у лісах, а й допомагають спостерігати за дикими звірами, їх кількістю та звичками, допомагаючи лісівникам у справі догляду.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Зокрема, майже два десятки таких фотопасток встановлені у лісах ДП «ЛМГ «Звірівське». Лісівники постійно переміщують їх, залежно від виявлених слідів тварин та потреби у спостереженні в певних локаціях.

Нещодавно камери зафіксували у Звірівському лісництві зубрів. В об’єктив потрапила родина із зубреням.


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Теги: Звірівське лісництво, камери відеоспостереження, родина зубрів
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