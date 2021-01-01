Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 18 березня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.



У Луцьку завтра, 18 березня, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області на завтра, 18 березня, синоптики прогнозують хмарну погода=у з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Місцями слабка ожеледь, ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.У Луцьку завтра, 18 березня, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

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