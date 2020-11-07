На Волині ремонтують дві ділянки дороги: водіїв попереджають про обмеження
Сьогодні, 20:41
На Волині ведуть капітальний ремонт на двох ділянах М-19. Водії транспортних засобів попереджають про можливі обмеження.
Про це інформує "Укравтодор".
Із міжнародного маршруту М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече почали сезон у Волинській області. На окремих ділянках від міста Ковель до села Переспа завершують капітальний ремонт.
Від Ковеля до села Воля-Любитівська: поширюють під перехідно-швидкісні смуги і заїзні кишені, облаштовують узбіччя та відкоси. Від Ковеля до села Колодяжне виконують фрезерування дорожнього покриття. Працює підрядна організація «ПБС».
Ділянка між селами Свидники та Переспа: встановлюють поперечні дренажі для водовідведення. Плюс влаштовують бордюри у місцях зупинок громадського транспорту та пішохідні доріжки. Нижній шар асфальту на цьому об’єкті влаштували наприкінці 2020 року, тож за сприятливої погоди почнуть влаштовувати верхній шар. Працює підрядна організація ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Про зміну режиму руху транспорту на ділянках ремонтних робіт водіїв попереджають інформаційні знаки.
Міжнародний маршрут Доманове (на м.Брест) Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) з’єднує Волинську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області. У 2020 році у рамках програми президента Велике будівництво відновили більшу частину шляху – понад 230 км.
У 2021 році відновлення траси по всій довжині є одним з пріоритетних напрямків. Ремонтні роботи окрім Волинської області триватимуть також у Чернівецькій та Тернопільській областях.
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Про це інформує "Укравтодор".
Із міжнародного маршруту М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече почали сезон у Волинській області. На окремих ділянках від міста Ковель до села Переспа завершують капітальний ремонт.
Від Ковеля до села Воля-Любитівська: поширюють під перехідно-швидкісні смуги і заїзні кишені, облаштовують узбіччя та відкоси. Від Ковеля до села Колодяжне виконують фрезерування дорожнього покриття. Працює підрядна організація «ПБС».
Ділянка між селами Свидники та Переспа: встановлюють поперечні дренажі для водовідведення. Плюс влаштовують бордюри у місцях зупинок громадського транспорту та пішохідні доріжки. Нижній шар асфальту на цьому об’єкті влаштували наприкінці 2020 року, тож за сприятливої погоди почнуть влаштовувати верхній шар. Працює підрядна організація ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Про зміну режиму руху транспорту на ділянках ремонтних робіт водіїв попереджають інформаційні знаки.
Міжнародний маршрут Доманове (на м.Брест) Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) з’єднує Волинську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області. У 2020 році у рамках програми президента Велике будівництво відновили більшу частину шляху – понад 230 км.
У 2021 році відновлення траси по всій довжині є одним з пріоритетних напрямків. Ремонтні роботи окрім Волинської області триватимуть також у Чернівецькій та Тернопільській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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