Нові штрафи за порушення ПДР: скільки протоколів склали на волинських водіїв





Такі дані Валентина Мельник.



Суспільне розбиралося, як нові штрафи вплинуть на водіїв, яка ситуація із порушниками нині. Також поспілкувалися із юристами та суддями, які розповіли, як їх робота зміниться із запровадженням нових правил дорожнього руху.



Про ДТП у цифрах



Керування в стані алкогольного сп’яніння – одна з основних причин ДТП на Волині, - розповів керівник патрульної поліції області Андрій Крутень. Упродовж 2020-го патрульні інспектори затримали на волинських дорогах 900 нетверезих водіїв, орієнтовно така ж кількість, каже, була 2019-го.



Свою статистику Суспільному озвучили і в Нацполіції Волині. Зі слів речниці Ольги Бузулук, 2020-го інспектори груп швидкого реагування зупинили 2700 нетверезих водіїв. Каже, за рік ця цифра зросла майже вдвічі. Кермувальники напідпитку спричинили 144 ДТП на дорогах області, у 30 із них – травмувалися люди.



"Вже за 2 місяці цього року, за січень-лютий також уже більше, ніж 500 водіїв нетверезих в області було виявлено, 42 правопорушення були вчинені повторно", – каже речниця.



Що змінилося для водіїв та пішоходів



З 17 березня в Україні збільшились штрафи за порушення правил дорожнього руху. За кермування напідпитку порушнику тепер доведеться заплатити 17 тисяч гривень. Якщо водія спіймають на цьому втретє – штраф 51 тисяча гривень та позбавлення права кермування на 10 років, – розповів керівник патрульної поліції в області Андрій Крутень. Каже: зростають також суми стягнень за перевищення швидкості, залишення місця аварії та невикористання пасків безпеки.



Порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння за кермом – тепер окрема стаття кримінального кодексу. Згідно з нововведеннями, за тілесні ушкодження середньої тяжкості водій може сісти за ґрати на 5 років, за тяжкі – до 8 років. Смерть потерпілого передбачає покарання до 8-ми років, кількох людей – до 12 років.



Відтепер за перехід дороги в невстановленому місці загрожує 255 гривень штрафу. За порушення правил велосипедистом – 340 гривень. Таке порушення у стані сп’яніння передбачає покарання - 680 гривень, а вчинене повторно – 850.



Уникнути покарання буде важче, – юрист





Луцький адвокат Олег Лягутко розповідає, що у суді неодноразово представляв інтереси водіїв, яких обвинувачували у перебуванні за кермом в нетверезому стані. Каже: тепер його підзахисним уникнути покарання за водіння у нетверезому стані буде важче.



"Була можливість звільнення особи від відповідальності за малозначність чи передачу на поруки трудового колективу. Це було одним із механізмів, які використовувала сторона захисту задля звільнення особи від відповідальності. Більша частина справ, яка закривалась судом – через неправильно складені документи працівниками поліції", - каже адвокат.



Як справи нетверезих водіїв розглядатиме суд



Зміни в законодавстві передбачають збільшення терміну розгляду справ, пов’язаних з нетверезим водінням, від трьох до дванадцяти місяців, каже суддя Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк.



З її слів, це унеможливлює уникнення відповідальності водіїв. Адже частина обвинувачених у порушенні ПДР водіїв, затягують і не з'являються на судові засідання. "Хто тягне, хто користується тим, що захворів, хто хоче представника. Тому цей рік дає можливість повно і всебічно розглянути справу і притягнути винних до відповідальності", – каже Людмила Присяжнюк.



Що про нові штрафи кажуть водії









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 12 години ночі 17 березня волинські правоохоронці склали 17 адмінпротоколів на водіїв вже за новим законом, який збільшує покарання за порушення правил дорожнього руху.Такі дані Суспільному озвучила речниця патрульної поліції областіСуспільне розбиралося, як нові штрафи вплинуть на водіїв, яка ситуація із порушниками нині. Також поспілкувалися із юристами та суддями, які розповіли, як їх робота зміниться із запровадженням нових правил дорожнього руху.Керування в стані алкогольного сп’яніння – одна з основних причин ДТП на Волині, - розповів керівник патрульної поліції області. Упродовж 2020-го патрульні інспектори затримали на волинських дорогах 900 нетверезих водіїв, орієнтовно така ж кількість, каже, була 2019-го.Свою статистику Суспільному озвучили і в Нацполіції Волині. Зі слів речниці, 2020-го інспектори груп швидкого реагування зупинили 2700 нетверезих водіїв. Каже, за рік ця цифра зросла майже вдвічі. Кермувальники напідпитку спричинили 144 ДТП на дорогах області, у 30 із них – травмувалися люди."Вже за 2 місяці цього року, за січень-лютий також уже більше, ніж 500 водіїв нетверезих в області було виявлено, 42 правопорушення були вчинені повторно", – каже речниця.З 17 березняЗа кермування напідпитку порушнику тепер доведеться заплатити 17 тисяч гривень. Якщо водія спіймають на цьому втретє – штраф 51 тисяча гривень та позбавлення права кермування на 10 років, – розповів керівник патрульної поліції в області Андрій Крутень. Каже: зростають також суми стягнень за перевищення швидкості, залишення місця аварії та невикористання пасків безпеки.Порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння за кермом – тепер окрема стаття кримінального кодексу. Згідно з нововведеннями, за тілесні ушкодження середньої тяжкості водій може сісти за ґрати на 5 років, за тяжкі – до 8 років. Смерть потерпілого передбачає покарання до 8-ми років, кількох людей – до 12 років.Відтепер за перехід дороги в невстановленому місці загрожує 255 гривень штрафу. За порушення правил велосипедистом – 340 гривень. Таке порушення у стані сп’яніння передбачає покарання - 680 гривень, а вчинене повторно – 850.Луцький адвокатрозповідає, що у суді неодноразово представляв інтереси водіїв, яких обвинувачували у перебуванні за кермом в нетверезому стані. Каже: тепер його підзахисним уникнути покарання за водіння у нетверезому стані буде важче."Була можливість звільнення особи від відповідальності за малозначність чи передачу на поруки трудового колективу. Це було одним із механізмів, які використовувала сторона захисту задля звільнення особи від відповідальності. Більша частина справ, яка закривалась судом – через неправильно складені документи працівниками поліції", - каже адвокат.Зміни в законодавстві передбачають збільшення терміну розгляду справ, пов’язаних з нетверезим водінням, від трьох до дванадцяти місяців, каже суддя Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк.З її слів, це унеможливлює уникнення відповідальності водіїв. Адже частина обвинувачених у порушенні ПДР водіїв, затягують і не з'являються на судові засідання. "Хто тягне, хто користується тим, що захворів, хто хоче представника. Тому цей рік дає можливість повно і всебічно розглянути справу і притягнути винних до відповідальності", – каже Людмила Присяжнюк.

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