18 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження журналістка(на фото), директор комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс»Також день народження 18 березня у директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Луцька, голови Волинської обласної організації УТОГ, заслуженого лікаря УкраїниТакож у редакціювітання з днем народження длянадіслала сім'я Панафідіних: "Наша люба сестричко, кумасю! Щиро вітаємо тебе з днем народження! Зичимо міцного-міцного здоров'я, сімейного благополуччя, кар'єрного росту та дрібних та великих радостей! Будь щасливою".Цього дня колишньому голові Волинської облдержадміністрації Борису Клімчуку виповнилося б 68 років.Нагадаємо, Борис Клімчук помер 2 вересня під час лікування в Німеччині.Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.Іменинники сьогоднішнього дня – Адріан, Іраїда, Костянтин, Марк, Федір.18 березня 1921 року між Польщею і Росією було укладено Ризький договір, згідно з яким Луцьк перейшов до складу Польщі.А в цей день 1994 року Волинське духовне училище УПЦ одержало статус духовної семінарії.У 2012 році в Луцьку мітингували люди, які вимагали покарати ґвалтівників Оксани Макар.Учасники акції вимагали присудити злочинцям довічне ув'язнення.