Дубль «Волині» зіграє з одним із лідерів Другої ліги

Футбольний клуб «Волинь-2» зіграє із одним із лідерів групи Другої ліги «Ужгородом».Матч 13 туру відбудеться 18 березня в Ужгороді на стадіоні «Авангард» о 16:00, - йдеться на офіційному сайті "хрестоносців".Амбітний колектив з Ужгорода навряд чи можна назвати зірковим навіть на рівні Другої ліги. Утім, Володимир Васютик сколотив досить зіграний склад переважно з місцевих вихованців, а молодим закарпатським футболістам власним прикладом допомагає наддосвідчений Адріан Пуканич – на рахунку екс-гравця «Шахтаря» солідні 6 голів у першій частині сезону. Взимку в «Ужгороді» не сталося кардинальних кадрових змін – з придбань слід відзначити ще одного «зубра» українського футболу – Олега Допілку, а також талановитого вихованця «Зорі» Сергія Майбороду. Загалом в Ужгороді з оптимізмом дивляться на сезон: дійсно, з сімома перемогами у перших десяти матчах сезону апетити точно повинні бути якнайвищі!Молодий колектив «Волині-2» цього сезону «набиває гулі» у професійному дивізіоні. У першій частині сезону, можливо, у підопічних Альберта Шахова вийшло не все, однак місцями «хрестоносці» демонстрували цікавий та веселий футбол.Навесні «Волинь-2» обходитиметься без свого найкращого бомбардира – Назарія Богомаза – який в оренді намагатиметься втримати на верхах Першої ліги «Гірник-Спорт». А у першому матчі команді також не зможуть допомогти дискваліфікований Дмитро Янчук.Утім, така ситуація дасть шанс іншим футболістам – зокрема, нападнику Денису Теслюку, якого на кінець березня Олександр Петраков викликав до юнацької збірної України, та іншим молодим волинським талантам. Усе, що залишається нашій молоді – змагатися на професійному рівні та через важкі поєдинки Другої ліги пробивати собі шлях до основної команди.Команди зустрінуться між собою вперше. Утім, у складі «Ужгорода» є гравці, знайомі з футбольним Луцьком – зокрема, Віктор Ряшко на початку кар’єри провів два сезони у молодіжному складі «Волині».