«Вангуй» і вигравай: вболівальники «Волині» можуть отримати приз, вгадавши рахунок

Футбольний клуб «Волинь» влаштовує розіграш призів для активних вболівальників.Про це йдеться на сторінці клубу у соцмережі.У Луцьку розпочинають серію розіграшів призів від футбольного клубу «Волинь» та партнерів команди."Перший приз – м’яч «SELECT» (офіційний м’яч Першої ліги від технічного спонсора змагань ПФЛ) з автографами наших футболістів та тренерського штабу", - йдеться у дописі.Умови розіграшу прості – вболівальникам та підписникам офіційної сторінки клубу в Instagram потрібно буде проявити талант передбачення:1. Бути підписником офіційної сторінки в Instagram2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «ВПК-Агро» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи). Приклад – «Волинь» - «ВПК-Агро» 2:1 (Сімінін, Оринчак).За підсумками конкурсу переможець отримає приз від когось із гравців команди. Якщо переможців буде декілька – всі вони отримають призи.Нагадаємо, що матч 17-го туру Першої ліги між «Волинню» та «ВПК-Агро» відбудеться у п’ятницю, 19 березня, на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.