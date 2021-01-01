«Вангуй» і вигравай: вболівальники «Волині» можуть отримати приз, вгадавши рахунок
Сьогодні, 02:17
Футбольний клуб «Волинь» влаштовує розіграш призів для активних вболівальників.
Про це йдеться на сторінці клубу у соцмережі.
У Луцьку розпочинають серію розіграшів призів від футбольного клубу «Волинь» та партнерів команди.
"Перший приз – м’яч «SELECT» (офіційний м’яч Першої ліги від технічного спонсора змагань ПФЛ) з автографами наших футболістів та тренерського штабу", - йдеться у дописі.
Умови розіграшу прості – вболівальникам та підписникам офіційної сторінки клубу в Instagram потрібно буде проявити талант передбачення:
1. Бути підписником офіційної сторінки в Instagram
2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «ВПК-Агро» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи). Приклад – «Волинь» - «ВПК-Агро» 2:1 (Сімінін, Оринчак).
За підсумками конкурсу переможець отримає приз від когось із гравців команди. Якщо переможців буде декілька – всі вони отримають призи.
Нагадаємо, що матч 17-го туру Першої ліги між «Волинню» та «ВПК-Агро» відбудеться у п’ятницю, 19 березня, на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.
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Про це йдеться на сторінці клубу у соцмережі.
У Луцьку розпочинають серію розіграшів призів від футбольного клубу «Волинь» та партнерів команди.
"Перший приз – м’яч «SELECT» (офіційний м’яч Першої ліги від технічного спонсора змагань ПФЛ) з автографами наших футболістів та тренерського штабу", - йдеться у дописі.
Умови розіграшу прості – вболівальникам та підписникам офіційної сторінки клубу в Instagram потрібно буде проявити талант передбачення:
1. Бути підписником офіційної сторінки в Instagram
2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «ВПК-Агро» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи). Приклад – «Волинь» - «ВПК-Агро» 2:1 (Сімінін, Оринчак).
За підсумками конкурсу переможець отримає приз від когось із гравців команди. Якщо переможців буде декілька – всі вони отримають призи.
Нагадаємо, що матч 17-го туру Першої ліги між «Волинню» та «ВПК-Агро» відбудеться у п’ятницю, 19 березня, на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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