Скількох волинян оштрафували за відсутність маски в громадських місцях і транспорті





За порушення правил карантину у березні склали 39 адміністративних протоколів, - повідомляє



Усі протоколи направляються до суду для винесення рішення, повідомила Суспільному речниця головного управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук. З її слів, "карантинні" штрафи – від 17 тисячі гривень, а штрафи, які виносяться на місці, – від 255 гривень.



За інформацією речниці управління поліції, на Волині за дотриманням карантинних вимог стежать шість мобільних груп із головного управління Нацполіції області та 21 мобільна група з відділів та відділень поліції області.



За базою даних "Інформаційний портал Національної поліції України" з 1 січня цього року правоохоронці склали 178 адміністративних протоколів щодо порушення правил карантину, а також винесли 2 265 постанов за відсутність масок у громадських місцях під час карантину.



У період із 8 до 25 січня (період локдауну) працівники поліції склали адміністративних 15 протоколів щодо порушення карантину, із яких сім документів – на розважальні заклади. Також у цей період поліцейські винесли 792 постанови за перебування в громадських місцях без маски чи респіратора.



З часу запровадження протиепідемічних заходів упродовж 2020 року працівники волинської поліції склали 1 645 адміністративних протоколів щодо порушення правил щодо карантину людей. За відсутність захисних масок у громадському транспорті патрульні винесли 1 182 постанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За перебування волинян без засобів захисту в громадських місцях, транспорті та будівлі під час дії карантину з 1 до 17 березня поліцейські оштрафували 335 людей.За порушення правил карантину у березні склали 39 адміністративних протоколів, - повідомляє Суспільне. Усі протоколи направляються до суду для винесення рішення, повідомила Суспільному речниця головного управління Нацполіції ВолиніЗ її слів, "карантинні" штрафи – від 17 тисячі гривень, а штрафи, які виносяться на місці, – від 255 гривень.За інформацією речниці управління поліції, на Волині за дотриманням карантинних вимог стежать шість мобільних груп із головного управління Нацполіції області та 21 мобільна група з відділів та відділень поліції області.За базою даних "Інформаційний портал Національної поліції України" з 1 січня цього року правоохоронці склали 178 адміністративних протоколів щодо порушення правил карантину, а також винесли 2 265 постанов за відсутність масок у громадських місцях під час карантину.У період із 8 до 25 січня (період локдауну) працівники поліції склали адміністративних 15 протоколів щодо порушення карантину, із яких сім документів – на розважальні заклади. Також у цей період поліцейські винесли 792 постанови за перебування в громадських місцях без маски чи респіратора.З часу запровадження протиепідемічних заходів упродовж 2020 року працівники волинської поліції склали 1 645 адміністративних протоколів щодо порушення правил щодо карантину людей. За відсутність захисних масок у громадському транспорті патрульні винесли 1 182 постанов.

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