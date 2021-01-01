Скількох волинян оштрафували за відсутність маски в громадських місцях і транспорті
Сьогодні, 22:21
За перебування волинян без засобів захисту в громадських місцях, транспорті та будівлі під час дії карантину з 1 до 17 березня поліцейські оштрафували 335 людей.
За порушення правил карантину у березні склали 39 адміністративних протоколів, - повідомляє Суспільне.
Усі протоколи направляються до суду для винесення рішення, повідомила Суспільному речниця головного управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук. З її слів, "карантинні" штрафи – від 17 тисячі гривень, а штрафи, які виносяться на місці, – від 255 гривень.
За інформацією речниці управління поліції, на Волині за дотриманням карантинних вимог стежать шість мобільних груп із головного управління Нацполіції області та 21 мобільна група з відділів та відділень поліції області.
За базою даних "Інформаційний портал Національної поліції України" з 1 січня цього року правоохоронці склали 178 адміністративних протоколів щодо порушення правил карантину, а також винесли 2 265 постанов за відсутність масок у громадських місцях під час карантину.
У період із 8 до 25 січня (період локдауну) працівники поліції склали адміністративних 15 протоколів щодо порушення карантину, із яких сім документів – на розважальні заклади. Також у цей період поліцейські винесли 792 постанови за перебування в громадських місцях без маски чи респіратора.
З часу запровадження протиепідемічних заходів упродовж 2020 року працівники волинської поліції склали 1 645 адміністративних протоколів щодо порушення правил щодо карантину людей. За відсутність захисних масок у громадському транспорті патрульні винесли 1 182 постанов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За порушення правил карантину у березні склали 39 адміністративних протоколів, - повідомляє Суспільне.
Усі протоколи направляються до суду для винесення рішення, повідомила Суспільному речниця головного управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук. З її слів, "карантинні" штрафи – від 17 тисячі гривень, а штрафи, які виносяться на місці, – від 255 гривень.
За інформацією речниці управління поліції, на Волині за дотриманням карантинних вимог стежать шість мобільних груп із головного управління Нацполіції області та 21 мобільна група з відділів та відділень поліції області.
За базою даних "Інформаційний портал Національної поліції України" з 1 січня цього року правоохоронці склали 178 адміністративних протоколів щодо порушення правил карантину, а також винесли 2 265 постанов за відсутність масок у громадських місцях під час карантину.
У період із 8 до 25 січня (період локдауну) працівники поліції склали адміністративних 15 протоколів щодо порушення карантину, із яких сім документів – на розважальні заклади. Також у цей період поліцейські винесли 792 постанови за перебування в громадських місцях без маски чи респіратора.
З часу запровадження протиепідемічних заходів упродовж 2020 року працівники волинської поліції склали 1 645 адміністративних протоколів щодо порушення правил щодо карантину людей. За відсутність захисних масок у громадському транспорті патрульні винесли 1 182 постанов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Цьогоріч учні 4 та 9 класів не складатимуть ДПА
Сьогодні, 23:35
В Україні дорожчатиме хліб
Сьогодні, 22:59
Скількох волинян оштрафували за відсутність маски в громадських місцях і транспорті
Сьогодні, 22:21
На Волині померла вчителька ліцею
Сьогодні, 21:56
На власному подвір'ї повісився 31-річний волинянин, – ЗМІ
Сьогодні, 21:16