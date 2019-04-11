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Юні техніки з Ковеля стали найкращими на всеукраїнських конкурсах. ФОТО

Юні техніки з Ковеля стали найкращими на всеукраїнських конкурсах. ФОТО
Вихованці Ковельської станції юних техніків взяли участь у всеукраїнських конкурсах і виставках та здобули перемоги.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Упродовж перших двох місяців 2021 року представники ЗПО «Ковельська міська станція юних техніків» брали участь у Всеукраїнських конкурсах і виставках «Ялинка New Style», «Талановиті! Наполегливі! Успішні!» та «Інженерний тиждень».

До відкритого дистанційного конкурсу-виставки новорічно-різдвяних композицій "Ялинка New Style" долучились 182 заклади освіти України, які представили понад 3000 робіт. Тринадцять вихованців гуртків «Бісероплетіння», «Цифрової фотографії» (керівник Тетяна Дунай) та «Технічного дизайну» (Тетяна Невесенко) Ковельської СЮТ стали переможцями та призерами в чотирьох номінаціях. Дев'ятеро - нагороджені за активну участь.
Юні техніки з Ковеля стали найкращими на всеукраїнських конкурсах. ФОТО


Понад 5000 заявок надійшло на VI Всеукраїнську онлайн виставку-конкурс «Талановиті! Наполегливі! Успішні!», в тому числі і від вихованців гуртків «Бісероплетіння» (Тетяна Дунай) та «Історико-технічного стендового моделювання» (Андрій Кікавський). Ярослава Тимчак і Анна Якимчук відзначені дипломами за зайняте І місце. Ковельська СЮТ отримала Сертифікат учасника.
Юні техніки з Ковеля стали найкращими на всеукраїнських конкурсах. ФОТО


У січні стартував «Інженерний тиждень». Його провели 8383 вчителі країни, серед яких і керівники гуртків Тетяна Дунай, Тетяна Бойчук, Тетяна Невесенко і Василь Юхимчик. Завдання виконували 40 дітей.
Юні техніки з Ковеля стали найкращими на всеукраїнських конкурсах. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель, конкурс
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