На власному подвір'ї повісився 31-річний волинянин, – ЗМІ





Про це повідомляє



Трагедія трапилася 16 березня у першій половині дня в селі Пожарки Рожищенського району.



Тіло місцевого жителя виявили повішеним на подвір’ї власного будинку.



Чоловікові був лише 31 рік. Наразі про причини такого вчинку нічого не відомо.

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