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На власному подвір'ї повісився 31-річний волинянин, – ЗМІ

На власному подвір'ї повісився 31-річний волинянин, – ЗМІ
На Волині знайшли повішеним на власному подвір'ї повісився молодого чоловіка.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.

Трагедія трапилася 16 березня у першій половині дня в селі Пожарки Рожищенського району.

Тіло місцевого жителя виявили повішеним на подвір’ї власного будинку.

Чоловікові був лише 31 рік. Наразі про причини такого вчинку нічого не відомо.

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Теги: Волинь, смерть, трагедія, самогубство
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