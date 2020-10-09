На власному подвір'ї повісився 31-річний волинянин, – ЗМІ
Сьогодні, 21:16
На Волині знайшли повішеним на власному подвір'ї повісився молодого чоловіка.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Трагедія трапилася 16 березня у першій половині дня в селі Пожарки Рожищенського району.
Тіло місцевого жителя виявили повішеним на подвір’ї власного будинку.
Чоловікові був лише 31 рік. Наразі про причини такого вчинку нічого не відомо.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Трагедія трапилася 16 березня у першій половині дня в селі Пожарки Рожищенського району.
Тіло місцевого жителя виявили повішеним на подвір’ї власного будинку.
Чоловікові був лише 31 рік. Наразі про причини такого вчинку нічого не відомо.
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