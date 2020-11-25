Цьогоріч учні 4 та 9 класів не складатимуть ДПА
Сьогодні, 23:35
Міністерство освіти та науки України звільнило учнів 4 і 9 класів від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у 2021 році.
На такий крок пішли через ситуацію з коронавірусом в країні. Про це повідомляє Слово і діло, оплсилаючись на сайт Міносвіти.
«МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації учнів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році», - заявили в міністерстві.
Як пояснили в Міносвіти, в документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, буде зроблено запис «звільнений (а)».
«Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які завершують отримання початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19», - пояснили в МОН.
Це рішення Міносвіти набуде чинності в день його опублікування в Офіційному віснику України.
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На такий крок пішли через ситуацію з коронавірусом в країні. Про це повідомляє Слово і діло, оплсилаючись на сайт Міносвіти.
«МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації учнів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році», - заявили в міністерстві.
Як пояснили в Міносвіти, в документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, буде зроблено запис «звільнений (а)».
«Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які завершують отримання початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19», - пояснили в МОН.
Це рішення Міносвіти набуде чинності в день його опублікування в Офіційному віснику України.
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