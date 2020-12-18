Польща запроваджує локдаун





В країні спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом, а разом з цим і кількості активних випадків. Про це на прес-конференції заявив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, повідомляє



За 16 березня виявили понад 25 тис. нових випадків захворювання, тоді як на початку лютого щоденний приріст був у межах 7 тис. випадків. При цьому у 52% нових хворих виявили британський штам хвороби.



Підтримав запровадження локдауну й президент Польщі Анджей Дуда.



Третя хвиля епідемії коронавірусу є абсолютно очевидною. Сьогодні маємо 25 тис. захворювань. Це величезне число. Ми мусимо боротися із цією великою загрозою, аби наша система охорони здоров’я, також та, за яку нині відповідають збройні сили, витримала цей страшний наступ пандемії, а також велике зростання числа госпіталізованих осіб, — цитує главу держави «Польське радіо».



Локдаун запроваджується з суботи, 20 березня, і триватиме щонайменше до 9 квітня. Якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, обмеження будуть посилені до Великодня.



Уряд Матеуша Моравецького вирішив поширити обмеження, що діяли в чотирьох воєводствах, в тому числі у Варшаві, на всю територію Польщі. Під час дії посиленого карантину школи працюватимуть у дистанційному режимі. Не працюватимуть готелі.



Також будуть зачиненими торговельні центри кінотеатри, театри, концертні зали, опери, музеї, гірськолижні траси, басейни, аквапарки, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино. Працюватимуть продуктові магазини, аптеки та кіоски преси.

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