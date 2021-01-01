На Волині померла вчителька ліцею





Про це йдеться на сторінці навчального закладу.



"Дирекція та педагогічний колектив Колківського ліцею висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті колишнього вчителя математики нашої школи Теслюк Ніни Василівни! Важко висловити словами, як ми співпереживаємо вашій втраті ! Пам'ять про Ніну Василівну буде жити завжди! Нехай земля їй буде пухом", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.



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