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На Волині померла вчителька ліцею

На Волині померла вчителька ліцею
На Волині відійшла у вічність вчителька Колківського ліцею.

Про це йдеться на сторінці навчального закладу.

"Дирекція та педагогічний колектив Колківського ліцею висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті колишнього вчителя математики нашої школи Теслюк Ніни Василівни! Важко висловити словами, як ми співпереживаємо вашій втраті ! Пам'ять про Ніну Василівну буде жити завжди! Нехай земля їй буде пухом", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.

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Теги: Волинь, смерть
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