На Волині померла вчителька ліцею
Сьогодні, 21:56
На Волині відійшла у вічність вчителька Колківського ліцею.
Про це йдеться на сторінці навчального закладу.
"Дирекція та педагогічний колектив Колківського ліцею висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті колишнього вчителя математики нашої школи Теслюк Ніни Василівни! Важко висловити словами, як ми співпереживаємо вашій втраті ! Пам'ять про Ніну Василівну буде жити завжди! Нехай земля їй буде пухом", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.
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Про це йдеться на сторінці навчального закладу.
"Дирекція та педагогічний колектив Колківського ліцею висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті колишнього вчителя математики нашої школи Теслюк Ніни Василівни! Важко висловити словами, як ми співпереживаємо вашій втраті ! Пам'ять про Ніну Василівну буде жити завжди! Нехай земля їй буде пухом", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.
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