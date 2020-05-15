Маленьких волинян відправили в «Артек» та «Молоду гвардію»

На Волині стартував оздоровчий сезон для дітей пільгових категорій. Перших дітей з області відправили у оздоровчі заклади.Департамент соціального захисту населення Волинської ОДА за путівками Міністерства соціальної політики України направив перші в цьому році групи дітей пільгових категорій у кількості 56 осіб на оздоровлення до Міжнародного дитячого центру «Артек» (місто Київ, Пуща-Водиця) та Українського дитячого центру «Молода гвардія» (місто Одеса), - йдеться на сайті ОДА.Поїхали оздоровитись та відпочити 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 4 дітей - з малозабезпечених сімей, 21 дитина - з багатодітних сімей, 3 дітей, що перебувають на обліку в службі у справах дітей як такі, що опинились у складних життєвих обставинах та одна дитина з інвалідністю.У «МДЦ «Артек» проходитиме тематична зміна « Я люблю Україну!», в УДЦ «Молода гвардія» - «Академія медійної грамотності». Для дітей організовано ряд тематичних заходів: мистецькі конкурси, вікторини, спортивні змагання, літературні читання тощо.