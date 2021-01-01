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Легендарна Тіна Тернер завершила кар'єру

Легендарна Тіна Тернер завершила кар'єру
81-річна співачка Тіна Тернер зняла автобіографічний фільм, в якому розповіла, чому вирішила покинути сцену.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на The Sun.

За словами Тернер, вона хоче провести залишок життя поза камерами. Вона розповіла, що у неї є проблеми зі здоров'ям. Тіна страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, яке зазнала у своєму першому шлюбі з музикантом Айком Тернером.

А в 2013 році вона пережила інсульт. А ще через кілька років у неї виявили рак кишківника. Потім у неї розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 року власниці восьми Греммі зробили операцію і пересадили нирку. Донором став другий чоловік поп-зірки - Ервін Бах, за якого вона вийшла заміж в 2013 році.

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Теги: музика, Тіна Тернер
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