Легендарна Тіна Тернер завершила кар'єру
Сьогодні, 03:21
81-річна співачка Тіна Тернер зняла автобіографічний фільм, в якому розповіла, чому вирішила покинути сцену.
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на The Sun.
За словами Тернер, вона хоче провести залишок життя поза камерами. Вона розповіла, що у неї є проблеми зі здоров'ям. Тіна страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, яке зазнала у своєму першому шлюбі з музикантом Айком Тернером.
А в 2013 році вона пережила інсульт. А ще через кілька років у неї виявили рак кишківника. Потім у неї розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 року власниці восьми Греммі зробили операцію і пересадили нирку. Донором став другий чоловік поп-зірки - Ервін Бах, за якого вона вийшла заміж в 2013 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на The Sun.
За словами Тернер, вона хоче провести залишок життя поза камерами. Вона розповіла, що у неї є проблеми зі здоров'ям. Тіна страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, яке зазнала у своєму першому шлюбі з музикантом Айком Тернером.
А в 2013 році вона пережила інсульт. А ще через кілька років у неї виявили рак кишківника. Потім у неї розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 року власниці восьми Греммі зробили операцію і пересадили нирку. Донором став другий чоловік поп-зірки - Ервін Бах, за якого вона вийшла заміж в 2013 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Легендарна Тіна Тернер завершила кар'єру
Сьогодні, 03:21
Польща запроваджує локдаун
Сьогодні, 00:15
18 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00