Легендарна Тіна Тернер завершила кар'єру

Тіна Тернер зняла автобіографічний фільм, в якому розповіла, чому вирішила покинути сцену.



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За словами Тернер, вона хоче провести залишок життя поза камерами. Вона розповіла, що у неї є проблеми зі здоров'ям. Тіна страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, яке зазнала у своєму першому шлюбі з музикантом Айком Тернером.



А в 2013 році вона пережила інсульт. А ще через кілька років у неї виявили рак кишківника. Потім у неї розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 року власниці восьми Греммі зробили операцію і пересадили нирку. Донором став другий чоловік поп-зірки - Ервін Бах, за якого вона вийшла заміж в 2013 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 81-річна співачказняла автобіографічний фільм, в якому розповіла, чому вирішила покинути сцену.Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на The Sun.За словами Тернер, вона хоче провести залишок життя поза камерами. Вона розповіла, що у неї є проблеми зі здоров'ям. Тіна страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, яке зазнала у своєму першому шлюбі з музикантом Айком Тернером.А в 2013 році вона пережила інсульт. А ще через кілька років у неї виявили рак кишківника. Потім у неї розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 року власниці восьми Греммі зробили операцію і пересадили нирку. Донором став другий чоловік поп-зірки - Ервін Бах, за якого вона вийшла заміж в 2013 році.

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