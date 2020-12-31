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Кабмін може зафіксувати ціни на масло, хліб та борошно

Кабмін може зафіксувати ціни на масло, хліб та борошно
В Україні можуть ввести "добровільне" регулювання роздрібних цін на деякі продукти.

Така ініціатива міститься в двох проєктах меморандумів авторства Міністерства економіки та продовольства, які розіслали олійникам, хлібопекарським підприємствам і борошномелам, - пише Obozrevatel.

Пропонується зафіксувати роздрібні ціни на масло і хліб/борошно, відштовхуючись від показників із 1 березня і до 1 липня 2021 року.

В уряді пояснювали бізнесу, що олійний меморандум – за аналогією із зерновим. Однак між ними є різниця.

В олійному меморандумі зазначається, що буде регулювання ціни і чіткий дедлайн цього (з 1 березня до 1 липня 2021 року). В "зерновому" меморандумі з трейдерами йдеться про "червоні лініії" для зернового експорту і дозволені обсяги цього експорту, за які трейдерам ступати не можна.

Уточнюється, що за оцінками експертів, внутрішній ринок України споживає за рік близько 500 тис. т соняшникової олії, тоді як експортується близько 6-7 млн т. Саме тому внутрішня ціна на цей продукт здебільшого визначається світовими цінами.

Нагадаємо, що продукти в Україні щороку дорожчають у середньому на 5-10%. Так, згідно з даними Державної служби статистики, продуктовий кошик за чотири роки подорожчав із 3958 до 5614 грн (приблизно на 30%). У 2017-му на мінімальну зарплату (3200 грн) можна було купити 35,7 кг яловичини, а тепер (за мінімалки в 6000 грн) вже 40,1 кг. Водночас ситуація з картоплею кардинально протилежна: 4 роки тому на мінімалку можна було купити 573,4 кг, а тепер – 538,5 кг.

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Теги: ціни, Україна
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