В Україні дорожчатиме хліб





Про це



"На хліб дуже впливає підвищення вартості зернових. Ця тенденція збережеться до наступного врожаю. Десь у липні ми з вами побачимо, чи буде цей тренд тривати. Може трапитися так, що продукція, зроблена з пшениці та інших зернових, почне дешевшати. Це можливо за умови, якщо буде хороший урожай у світі та пандемія піде на спад. Тоді хліб може впасти в ціні на 10-15% за друге півріччя", – сказав Дорошенко.



Крім того, від вартості зерна залежатиме і ціна на інші крупи. Однак деякі ключові продукти вже скоро можуть подешевшати. Ціна на цукор може впасти, якщо виробники зможуть імпортувати сировину для виробництва тростинного цукру. Також до літа ми можемо очікувати зменшення цін на молочну продукцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні хліб продовжить дорожчати до наступного врожаю. Саме цей продукт може стати "рекордсменом" за подорожчанням 2021-го. Ціна може стабілізуватися не раніше липня.Про це OBOZREVATEL розповів голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. За його словами, наразі ціна на зернові і так досить висока для світового ринку, тому хліб може стати "рекордсменом" за подорожчанням цьогоріч."На хліб дуже впливає підвищення вартості зернових. Ця тенденція збережеться до наступного врожаю. Десь у липні ми з вами побачимо, чи буде цей тренд тривати. Може трапитися так, що продукція, зроблена з пшениці та інших зернових, почне дешевшати. Це можливо за умови, якщо буде хороший урожай у світі та пандемія піде на спад. Тоді хліб може впасти в ціні на 10-15% за друге півріччя", – сказав Дорошенко.Крім того, від вартості зерна залежатиме і ціна на інші крупи. Однак деякі ключові продукти вже скоро можуть подешевшати. Ціна на цукор може впасти, якщо виробники зможуть імпортувати сировину для виробництва тростинного цукру. Також до літа ми можемо очікувати зменшення цін на молочну продукцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію