В Україні – рекорд за добовою кількістю нових випадків коронавірусу з початку року
Сьогодні, 08:45
15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 18 березня.
Добовий показник захворюваності рекордний з початку року і найбільший з 4 грудня, коли виявили 15 131 інфікованого. Рекорд за кількістю нових випадків зараження за весь час пандемії був встановлений 28 листопада, тоді захворіло 16 294 особи.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 376 осіб;
летальних випадків – 267;
одужало – 6 514 особи;
здійснили тестувань за добу – 118 780 (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 504 076 осіб;
одужало – 1 244 190 осіб;
летальних випадків – 29 253;
провели ПЛР-тестувань – 7 520 147.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 092 випадки;
Вінницька область – 751 випадок;
Волинська область – 330 випадків;
Дніпропетровська область – 655 випадків;
Донецька область – 651 випадок;
Житомирська область – 1 398 випадків;
Закарпатська – 614 випадків;
Запорізька область – 428 випадків;
Івано-Франківська область – 559 випадків;
Київська область – 727 випадків;
Кіровоградська область – 149 випадків;
Луганська область – 74 випадки;
Львівська область – 1 092 випадки;
Миколаївська область – 424 випадки;
Одеська область – 997 випадків;
Полтавська область – 394 випадки;
Рівненська область – 390 випадків;
Сумська область – 570 випадків;
Тернопільська область – 692 випадки;
Харківська область – 732 випадки;
Херсонська область – 96 випадків;
Хмельницька область – 800 випадків;
Черкаська область – 367 випадків;
Чернівецька область – 596 випадків;
Чернігівська область – 475 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 18 березня.
Добовий показник захворюваності рекордний з початку року і найбільший з 4 грудня, коли виявили 15 131 інфікованого. Рекорд за кількістю нових випадків зараження за весь час пандемії був встановлений 28 листопада, тоді захворіло 16 294 особи.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 376 осіб;
летальних випадків – 267;
одужало – 6 514 особи;
здійснили тестувань за добу – 118 780 (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 504 076 осіб;
одужало – 1 244 190 осіб;
летальних випадків – 29 253;
провели ПЛР-тестувань – 7 520 147.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 092 випадки;
Вінницька область – 751 випадок;
Волинська область – 330 випадків;
Дніпропетровська область – 655 випадків;
Донецька область – 651 випадок;
Житомирська область – 1 398 випадків;
Закарпатська – 614 випадків;
Запорізька область – 428 випадків;
Івано-Франківська область – 559 випадків;
Київська область – 727 випадків;
Кіровоградська область – 149 випадків;
Луганська область – 74 випадки;
Львівська область – 1 092 випадки;
Миколаївська область – 424 випадки;
Одеська область – 997 випадків;
Полтавська область – 394 випадки;
Рівненська область – 390 випадків;
Сумська область – 570 випадків;
Тернопільська область – 692 випадки;
Харківська область – 732 випадки;
Херсонська область – 96 випадків;
Хмельницька область – 800 випадків;
Черкаська область – 367 випадків;
Чернівецька область – 596 випадків;
Чернігівська область – 475 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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