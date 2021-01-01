В Україні – рекорд за добовою кількістю нових випадків коронавірусу з початку року

15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 18 березня.Добовий показник захворюваності рекордний з початку року і найбільший з 4 грудня, коли виявили 15 131 інфікованого. Рекорд за кількістю нових випадків зараження за весь час пандемії був встановлений 28 листопада, тоді захворіло 16 294 особи.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 376 осіб;летальних випадків – 267;одужало – 6 514 особи;здійснили тестувань за добу – 118 780 (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 504 076 осіб;одужало – 1 244 190 осіб;летальних випадків – 29 253;провели ПЛР-тестувань – 7 520 147.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1 092 випадки;Вінницька область – 751 випадок;Волинська область – 330 випадків;Дніпропетровська область – 655 випадків;Донецька область – 651 випадок;Житомирська область – 1 398 випадків;Закарпатська – 614 випадків;Запорізька область – 428 випадків;Івано-Франківська область – 559 випадків;Київська область – 727 випадків;Кіровоградська область – 149 випадків;Луганська область – 74 випадки;Львівська область – 1 092 випадки;Миколаївська область – 424 випадки;Одеська область – 997 випадків;Полтавська область – 394 випадки;Рівненська область – 390 випадків;Сумська область – 570 випадків;Тернопільська область – 692 випадки;Харківська область – 732 випадки;Херсонська область – 96 випадків;Хмельницька область – 800 випадків;Черкаська область – 367 випадків;Чернівецька область – 596 випадків;Чернігівська область – 475 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.