Нестерпний запах і бруд: лучанин влаштував сміттєзвалище на власному подвір'ї

Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявив засмічення території мешканцем будинку на вул. Польовій.Про це інформує департамент у фейсбуці.За словами муніципалів, житель будинку уже не вперше влаштував сміттєзвалище на власному подвір’ї, яке є причиною нестерпного запаху, бруду та антисанітарії, що заважає сусідам.На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька та зобов’язали здійснити прибирання території.Нагадаємо, що за засмічення власних, прилеглих чи закріплених території передбачено покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.