Курс валют у Луцьку станом на 18 березня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку станом на 18 березня 2021 року такий: купівля – 27.66, а продаж – 27.78.
Євро при купівлі становить – 32.93, продажу – 33.14.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.21, продаж – 7.30.
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Євро при купівлі становить – 32.93, продажу – 33.14.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.21, продаж – 7.30.
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Сьогодні, 09:15