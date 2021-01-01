Коронавірус вдарив з новою силою: на Волині за останню добу – 330 нових випадків захворювання





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну інфекцію за останню добу виявили:



м. Луцьк – 86,

Луцький район – 47,

Горохівський район – 17,

Ківерцівський район – 32,

Рожищенський район – 13,

м. Нововолинськ – 24,

Володимир-Волинський район – 23,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 4,

Ковельський район – 24,

Любомльський район – 8,

Шацький район – 2,

Старовижівський район – 6,

Ратнівський район – 16,

Турійський район – 7,

Любешівський район – 10,

Маневицький район - 6.



Усього станом на 18 березня в області зареєстрували 43 258 випадків. Одужало – 39 025 осіб (за останню добу – 179).



Летальні випадки – 694 (за останню добу - 6: м. Луцьк – 2, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ратнівський район – 1, Маневицький район - 1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 330 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну інфекцію за останню добу виявили:м. Луцьк – 86,Луцький район – 47,Горохівський район – 17,Ківерцівський район – 32,Рожищенський район – 13,м. Нововолинськ – 24,Володимир-Волинський район – 23,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 4,Ковельський район – 24,Любомльський район – 8,Шацький район – 2,Старовижівський район – 6,Ратнівський район – 16,Турійський район – 7,Любешівський район – 10,Маневицький район - 6.Усього станом на 18 березня в області зареєстрували 43 258 випадків. Одужало – 39 025 осіб (за останню добу – 179).Летальні випадки – 694 (за останню добу - 6: м. Луцьк – 2, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ратнівський район – 1, Маневицький район - 1).

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