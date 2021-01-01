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Коронавірус вдарив з новою силою: на Волині за останню добу – 330 нових випадків захворювання

Коронавірус вдарив з новою силою: на Волині за останню добу – 330 нових випадків захворювання
За минулу добу на Волині зареєстрували 330 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну інфекцію за останню добу виявили:

м. Луцьк – 86,
Луцький район – 47,
Горохівський район – 17,
Ківерцівський район – 32,
Рожищенський район – 13,
м. Нововолинськ – 24,
Володимир-Волинський район – 23,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 24,
Любомльський район – 8,
Шацький район – 2,
Старовижівський район – 6,
Ратнівський район – 16,
Турійський район – 7,
Любешівський район – 10,
Маневицький район - 6.

Усього станом на 18 березня в області зареєстрували 43 258 випадків. Одужало – 39 025 осіб (за останню добу – 179).

Летальні випадки – 694 (за останню добу - 6: м. Луцьк – 2, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ратнівський район – 1, Маневицький район - 1).

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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