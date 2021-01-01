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Має квартиру та їздить на BMW: що в декларації старости однієї з найбагатших громад біля Луцька

Має квартиру та їздить на BMW: що в декларації старости однієї з найбагатших громад біля Луцька
Ексдиректор ДП «Документ» Валерій Войнаровський, а нині староста сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині має квартиру у Луцьку, BMW та більше 400 тисяч гривень готівкою.

Про це йдеться у відповідній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.

Валерій Войнаровський володіє квартирою площею 31,8 кв. м у Луцьку. Натомість його дружина Світлана має будинок у Луцьку на 236 кв. м, землю на 0,1 га, 0,0187 га у Луцьку, на 0,1 га та 0,075 га у Великому Омелянику.

Їздить староста на BMW 530 2000 року випуску, його дружина - на Ford Focus 2012 року випуску.

Отримав у 2020 році Валерій Войнаровський 143 200 гривень пенсії, тобто приблизно 12 тисяч у місяць, 3160 гривень виплати до Дня Перемоги, заробив 12143 гривні у Луцькраді, отримав 84 860 гривень страхових виплат від Луцького міського центру зайнятості та 44 857 гривень від компанії ТАС. Світлана Войнаровська отримала 3276 гривень у ДП "Документ", 28358 гривень пенсії та 192 000 гривень від відчуження рухомого майна.

Готівкою тримає Войнаровський 15 500 доларів (понад 400 тисяч гривень), його дружина - 80 000 гривень.



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Теги: декларація, Валерій Войнаровський, староста
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