Має квартиру та їздить на BMW: що в декларації старости однієї з найбагатших громад біля Луцька

Валерій Войнаровський, а нині староста сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині має квартиру у Луцьку, BMW та більше 400 тисяч гривень готівкою.



Про це йдеться у відповідній декларації, опублікованій на сайті



Валерій Войнаровський володіє квартирою площею 31,8 кв. м у Луцьку. Натомість його дружина Світлана має будинок у Луцьку на 236 кв. м, землю на 0,1 га, 0,0187 га у Луцьку, на 0,1 га та 0,075 га у Великому Омелянику.



Їздить староста на BMW 530 2000 року випуску, його дружина - на Ford Focus 2012 року випуску.



Отримав у 2020 році Валерій Войнаровський 143 200 гривень пенсії, тобто приблизно 12 тисяч у місяць, 3160 гривень виплати до Дня Перемоги, заробив 12143 гривні у Луцькраді, отримав 84 860 гривень страхових виплат від Луцького міського центру зайнятості та 44 857 гривень від компанії ТАС. Світлана Войнаровська отримала 3276 гривень у ДП "Документ", 28358 гривень пенсії та 192 000 гривень від відчуження рухомого майна.



Готівкою тримає Войнаровський 15 500 доларів (понад 400 тисяч гривень), його дружина - 80 000 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексдиректор ДП «Документ», а нині староста сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині має квартиру у Луцьку, BMW та більше 400 тисяч гривень готівкою.Про це йдеться у відповідній декларації, опублікованій на сайті НАЗК Валерій Войнаровський володіє квартирою площею 31,8 кв. м у Луцьку. Натомість його дружинамає будинок у Луцьку на 236 кв. м, землю на 0,1 га, 0,0187 га у Луцьку, на 0,1 га та 0,075 га у Великому Омелянику.Їздить староста на BMW 530 2000 року випуску, його дружина - на Ford Focus 2012 року випуску.Отримав у 2020 році Валерій Войнаровський 143 200 гривень пенсії, тобто приблизно 12 тисяч у місяць, 3160 гривень виплати до Дня Перемоги, заробив 12143 гривні у Луцькраді, отримав 84 860 гривень страхових виплат від Луцького міського центру зайнятості та 44 857 гривень від компанії ТАС. Світлана Войнаровська отримала 3276 гривень у ДП "Документ", 28358 гривень пенсії та 192 000 гривень від відчуження рухомого майна.Готівкою тримає Войнаровський 15 500 доларів (понад 400 тисяч гривень), його дружина - 80 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію