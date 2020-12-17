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Пожежа на Волині: вперше за цей рік горіла суха трава

Пожежа на Волині: вперше за цей рік горіла суха трава
У селі Писарева Воля Володимир-Волинського району горіла суха трава.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Вчора, 17 березня об 11:16 до Служби 101 надійшло повідомлення про загорання сухої трави на відкритій території у селі Писарева Воля Володимир-Волинського району. Горіння охопило площу 0,03 гектара й загрожувало перекинутися на розташований поруч дерев'яний будинок.

Місцеві жителі, які помітили загорання, викликали рятувальників й кинулися гасити пожежу підручними засобами.

На місце виклику спрямували рятувальників 7-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського Управління ДСНС України у Волинській області та працівників місцевої пожежної команди села Овадно. Завдяки небайдужості очевидців горіння вдалося загасити до прибуття підрозділів ДСНС.

За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем місцевого жителя, який викинув непогашений недопалок на узбіччя.

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Теги: Волинь, пожежа, суха трава, ДСНС
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