За два місяці 2021-го на Волині сталося суттєво менше «п’яних» аварій, ніж за такий же проміжок у 2020
Сьогодні, 10:20
За два місяці поточного року на території Волинської області сталося 15 дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв у стані алкогольного сп’яніння.
Про це інформує ГУ НП у Волинській області.
Це на 44% менше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді було зафіксовано 34 ДТП з нетверезими.
За цей період через керування транспортом у нетверезому стані три дорожньо-транспортні пригоди були з потерпілими. На щастя, ніхто не загинув, троє осіб отримали тілесні ушкодження.
До прикладу, за 2020 рік на території обслуговування Головного управління Національної поліції у Волинській області сталося 144 автопригоди за участі нетверезих водіїв (у 2019 році - 171, що на 84 % більше). Із них з постраждалими - 30, одна особа загинула (у 2019 – 43, 2 особи загинули).
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Про це інформує ГУ НП у Волинській області.
Це на 44% менше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді було зафіксовано 34 ДТП з нетверезими.
За цей період через керування транспортом у нетверезому стані три дорожньо-транспортні пригоди були з потерпілими. На щастя, ніхто не загинув, троє осіб отримали тілесні ушкодження.
До прикладу, за 2020 рік на території обслуговування Головного управління Національної поліції у Волинській області сталося 144 автопригоди за участі нетверезих водіїв (у 2019 році - 171, що на 84 % більше). Із них з постраждалими - 30, одна особа загинула (у 2019 – 43, 2 особи загинули).
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