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На «Ягодині» у чоловіка, який разом з сім'єю їхав з Польщі, виявили незадекларовані 80 000 доларів

На «Ягодині» у чоловіка, який разом з сім'єю їхав з Польщі, виявили незадекларовані 80 000 доларів
Українець, який їхав з Польщі через "Ягодин" легковим автомобілем намагався перемістити через митний кордон незадекларовану валюту.

Про це інформує пресслужба Волинської митниці.

Так, при митному контролі в громадянина України встановили наявність валюти на 4-х осіб (що слідували сім’єю в авто) в загальній кількості 80 000 доларів, що перевищує дозволену до ввезення норму готівки на суму 32 300 доларів.

Таким чином, чоловік не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про гроші, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. На порушника склали протокол про порушення митних правил на суму 893,2 тисяч гривень.

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Теги: валюта, Ягодин, митники
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