У пожежі на Волині загинув власник будинку і його односельчанин





Під час ліквідації загорання пожежники виявили у будинку два обгорілі тіла чоловічої статі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що загиблі – власник будинку та його 61-річний односелець. Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення.



Наразі вирішують питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із сіл Старовижівської територіальної громади трапилась пожежа. Загорівся житловий будинок 48-річного місцевого жителя.Під час ліквідації загорання пожежники виявили у будинку два обгорілі тіла чоловічої статі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що загиблі – власник будинку та його 61-річний односелець. Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення.Наразі вирішують питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію