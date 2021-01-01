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У пожежі на Волині загинув власник будинку і його односельчанин

У пожежі на Волині загинув власник будинку і його односельчанин
В одному із сіл Старовижівської територіальної громади трапилась пожежа. Загорівся житловий будинок 48-річного місцевого жителя.

Під час ліквідації загорання пожежники виявили у будинку два обгорілі тіла чоловічої статі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що загиблі – власник будинку та його 61-річний односелець. Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення.

Наразі вирішують питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

У пожежі на Волині загинув власник будинку і його односельчанин
У пожежі на Волині загинув власник будинку і його односельчанин

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Теги: пожежа, Волинь, чоловіки
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