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Хуртовини і 10 градусів морозу: у Карпатах вирує справжня зима

Хуртовини і 10 градусів морозу: у Карпатах вирує справжня зима
У високогір'ї Карпат вирує справжня зима. Там зранку 18 березня спостерігали хуртовини, а видимість впала до 30 метрів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 07:45 18.03.21 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-західній 12-14 м/с. Хуртовина. Температура повітря -10°С", - йдеться у повідомлені.

Водночас на сайті Держслужбої служби з надзвичайних ситуацій попереджають, що 18 березня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Закарпатської та у середньогір’ї Львівської областi зберігають значну снiголавинну небезпеку (3 рiвень), а у високогір”ї Івано-Франкiвської областi очiкують високу снiголавинну небезпеку (4 рiвень).

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Теги: Карпати, мороз, хуртовини
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