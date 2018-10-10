У Луцьку викрили канал постачання незаконного дизельного палива та бензину





Про це



У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КК України, на підставі ухвали суду провели санкціоновані слідчі дії.



За результатами проведеного обшуку в місті Луцьку припинили діяльність складу пально-мастильних матеріалів, де зберігали й реалізовували необліковане дизельне паливо та бензин без документів щодо його походження, а також без сертифікатів якості на відповідність вимогам ДСТУ. При цьому, в ході проведених заходів затримали бензовоз, який саме зливав пальне до резервуарів складу.



Разом з тим, встановили, що реалізацію пального здійснювали за готівкові кошти без застосування в установленому законом порядку реєстраторів розрахункових операцій.



Відтак, фіскали з незаконного обігу вилучили більше 130 тон пального, паливно-роздавальні модулі, металеві резервуари та бочки, чорнові записи про надходження та реалізацію пального. Крім того, вилучили транспортний засіб, а саме бензовоз, яким здійснювали транспортування пально-мастильних матеріалів на даний склад. Орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить близько 5 мільйонів гривень.









Зауважимо, що податкова міліція ГУ ДФС у Волинській області діяла у складі міжвідомчої регіональної групи з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території Волинської області, а саме працівників Головного управління ДПС у Волинській області, УСБУ у Волинській області, УСР у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, управління Держпраці у Волинській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Податкова міліція Волині ліквідувала міжрегіональний канал постачання пального сумнівного походження на територію області.Про це інформує ДФС у Волинській області.У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КК України, на підставі ухвали суду провели санкціоновані слідчі дії.За результатами проведеного обшуку в місті Луцьку припинили діяльність складу пально-мастильних матеріалів, де зберігали й реалізовували необліковане дизельне паливо та бензин без документів щодо його походження, а також без сертифікатів якості на відповідність вимогам ДСТУ. При цьому, в ході проведених заходів затримали бензовоз, який саме зливав пальне до резервуарів складу.Разом з тим, встановили, що реалізацію пального здійснювали за готівкові кошти без застосування в установленому законом порядку реєстраторів розрахункових операцій.Відтак, фіскали з незаконного обігу вилучили більше 130 тон пального, паливно-роздавальні модулі, металеві резервуари та бочки, чорнові записи про надходження та реалізацію пального. Крім того, вилучили транспортний засіб, а саме бензовоз, яким здійснювали транспортування пально-мастильних матеріалів на даний склад. Орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить близько 5 мільйонів гривень.Зауважимо, що податкова міліція ГУ ДФС у Волинській області діяла у складі міжвідомчої регіональної групи з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території Волинської області, а саме працівників Головного управління ДПС у Волинській області, УСБУ у Волинській області, УСР у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, управління Держпраці у Волинській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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