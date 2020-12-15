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Волинянин «здав» прикордонникам контрабандистів, які переправляли до Польщі сигарети

Волинянин «здав» прикордонникам контрабандистів, які переправляли до Польщі сигарети
Військовослужбовці Луцького загону припинили спробу пачкарів переправити до Польщі контрабандні цигарки.

Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Про двох чоловіків, які з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону дільничного інспектора відділу «Амбуків» повідомив місцевий житель.

Група реагування, яка виїхала на вказаний напрямок, виявила в лісосмузі пакунки з 2000 пачок сигарет. Неподалік знаходився й гумовий човен, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, планували переправити товар до Польщі через Західний Буг. Самі ж зловмисники, помітивши правоохоронців втекли.

Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарет.

Волинянин «здав» прикордонникам контрабандистів, які переправляли до Польщі сигарети
Волинянин «здав» прикордонникам контрабандистів, які переправляли до Польщі сигарети
Волинянин «здав» прикордонникам контрабандистів, які переправляли до Польщі сигарети


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Теги: контрабанда, сигарети, Луцькі прикордонники
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