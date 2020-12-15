Волинянин «здав» прикордонникам контрабандистів, які переправляли до Польщі сигарети





Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.



Про двох чоловіків, які з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону дільничного інспектора відділу «Амбуків» повідомив місцевий житель.



Група реагування, яка виїхала на вказаний напрямок, виявила в лісосмузі пакунки з 2000 пачок сигарет. Неподалік знаходився й гумовий човен, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, планували переправити товар до Польщі через Західний Буг. Самі ж зловмисники, помітивши правоохоронців втекли.



Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарет.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці Луцького загону припинили спробу пачкарів переправити до Польщі контрабандні цигарки.Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.Про двох чоловіків, які з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону дільничного інспектора відділу «Амбуків» повідомив місцевий житель.Група реагування, яка виїхала на вказаний напрямок, виявила в лісосмузі пакунки з 2000 пачок сигарет. Неподалік знаходився й гумовий човен, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, планували переправити товар до Польщі через Західний Буг. Самі ж зловмисники, помітивши правоохоронців втекли.Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарет.

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