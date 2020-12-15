Волинянин «здав» прикордонникам контрабандистів, які переправляли до Польщі сигарети
Сьогодні, 11:35
Військовослужбовці Луцького загону припинили спробу пачкарів переправити до Польщі контрабандні цигарки.
Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Про двох чоловіків, які з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону дільничного інспектора відділу «Амбуків» повідомив місцевий житель.
Група реагування, яка виїхала на вказаний напрямок, виявила в лісосмузі пакунки з 2000 пачок сигарет. Неподалік знаходився й гумовий човен, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, планували переправити товар до Польщі через Західний Буг. Самі ж зловмисники, помітивши правоохоронців втекли.
Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарет.
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Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Про двох чоловіків, які з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону дільничного інспектора відділу «Амбуків» повідомив місцевий житель.
Група реагування, яка виїхала на вказаний напрямок, виявила в лісосмузі пакунки з 2000 пачок сигарет. Неподалік знаходився й гумовий човен, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, планували переправити товар до Польщі через Західний Буг. Самі ж зловмисники, помітивши правоохоронців втекли.
Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарет.
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