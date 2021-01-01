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У Ківерцях на автостанції в чоловіка вилучили боєприпаси

У Ківерцях на автостанції в чоловіка вилучили боєприпаси
У волинянина поліцейські вилучили боєприпаси.

Так, 17 березня, на території автостанції у Ківерцях оперативники виявили у 36-річного лучанина 16 набоїв калібру 9 мм, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Виявлені боєприпаси вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У Ківерцях на автостанції в чоловіка вилучили боєприпаси
У Ківерцях на автостанції в чоловіка вилучили боєприпаси


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Теги: боєприпаси, Ківерці
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