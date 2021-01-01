У Ківерцях на автостанції в чоловіка вилучили боєприпаси
Сьогодні, 20:18
У волинянина поліцейські вилучили боєприпаси.
Так, 17 березня, на території автостанції у Ківерцях оперативники виявили у 36-річного лучанина 16 набоїв калібру 9 мм, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Виявлені боєприпаси вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Так, 17 березня, на території автостанції у Ківерцях оперативники виявили у 36-річного лучанина 16 набоїв калібру 9 мм, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Виявлені боєприпаси вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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