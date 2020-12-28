Громаді на Волині повернули земельні ділянки, вартістю понад 150 мільйонів гривень

За втручання прокуратури територіальній громаді на Волині повернули земельні ділянки вартістю 151 млн грн, які орендар використовував не за цільовим призначенням.Про це повідомляє пресслужба обласної прокурартури.Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання, орендуючи з 2018 року земельні частки (паї) площею понад 160 га, розташовані на території Дрозднівської сільської ради, всупереч закону та договору оренди розорав частину землі й засіяв сіножаті і пасовища сільськогосподарськими культурами, використавши таким чином землю не за цільовим призначенням.При цьому орендну плату за використання цих земель орендар платив до місцевого бюджету як за сіножаті та пасовища, а не за ріллю, що, відповідно до нормативної грошової оцінки земель, утричі менше, ніж могла отримувати територіальна громада.На захист інтересів громади стала прокуратура.Нині постановлене за позовом прокуратури рішення суду виконане, договір оренди розірваний, земля повернута громаді.