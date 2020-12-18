У Києві запроваджують локдаун: що закриють





Про це під час брифінгу 18 березня мер міста Віталій Кличко,



За словами міського голови, у місті значно погіршилася ситуація із поширенням COVID-19. Саме тому комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у столиці. Обмеження почнуть діяти від 0:00 20 березня.



Забороняється:

- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)

- робота ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів,

магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)

- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)

- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)

- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Києва ухвалила рішення посилити карантин у місті через зростання захворюваності на коронавірус.Про це під час брифінгу 18 березня мер міста передає "ТСН".За словами міського голови, у місті значно погіршилася ситуація із поширенням COVID-19. Саме тому комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у столиці. Обмеження почнуть діяти від 0:00 20 березня.- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)- робота ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів,магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).

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