У Києві запроваджують локдаун: що закриють
Сьогодні, 12:00
Влада Києва ухвалила рішення посилити карантин у місті через зростання захворюваності на коронавірус.
Про це під час брифінгу 18 березня мер міста Віталій Кличко, передає "ТСН".
За словами міського голови, у місті значно погіршилася ситуація із поширенням COVID-19. Саме тому комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у столиці. Обмеження почнуть діяти від 0:00 20 березня.
Забороняється:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
- робота ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів,
магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).
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Про це під час брифінгу 18 березня мер міста Віталій Кличко, передає "ТСН".
За словами міського голови, у місті значно погіршилася ситуація із поширенням COVID-19. Саме тому комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у столиці. Обмеження почнуть діяти від 0:00 20 березня.
Забороняється:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
- робота ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів,
магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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