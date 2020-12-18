вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві запроваджують локдаун: що закриють

У Києві запроваджують локдаун: що закриють
Влада Києва ухвалила рішення посилити карантин у місті через зростання захворюваності на коронавірус.

Про це під час брифінгу 18 березня мер міста Віталій Кличко, передає "ТСН".

За словами міського голови, у місті значно погіршилася ситуація із поширенням COVID-19. Саме тому комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у столиці. Обмеження почнуть діяти від 0:00 20 березня.

Забороняється:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
- робота ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів,
магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: локдаун, Київ, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У аварії на Волині зіткнулись два легковики, постраждав 32-річний водій
Сьогодні, 12:23
У найближчі вихідні перекриватимуть рух транспорту в частині Луцька
Сьогодні, 12:15
У Києві запроваджують локдаун: що закриють
Сьогодні, 12:00
Громаді на Волині повернули земельні ділянки, вартістю понад 150 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:47
Волинянин «здав» прикордонникам контрабандистів, які переправляли до Польщі сигарети
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Шмигаль заявив про третю хвилю пандемії COVID в Україні і назвав умови для нового локдауну Шмигаль заявив про третю хвилю пандемії COVID в Україні і назвав умови для нового локдауну
04 березень, 12:55
Локдаун у Греції продовжили ще на тиждень Локдаун у Греції продовжили ще на тиждень
10 січень, 03:34
Перший день локдауну в Україні: скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували Перший день локдауну в Україні: скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували
09 січень, 08:57
Україна перебуває на «плато» COVID-захворюваності, – Шмигаль Україна перебуває на «плато» COVID-захворюваності, – Шмигаль
18 грудень, 2020, 01:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині
Сьогодні, 13:05
 0
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині значно збільшилася кількість госпіталізованих із коронавірусом
Сьогодні, 12:49
 0
На Волині поліцейські знищили 120 літрів браги
Сьогодні, 12:33
 0
У аварії на Волині зіткнулись два легковики, постраждав 32-річний водій
Сьогодні, 12:23
 0
Медіа
відео
1/8