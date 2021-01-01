У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 19 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»1. 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини лабораторія, ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ, ФОП Мартинюк Леонід Іванович Кафе "Підкова", ФОП Слободчикова Наталія Володимирівна м-н Берізка, ФОП Сава Костянтин Леонтійович, Дизельсервіс гараж, магазин "КАМАЗ" м. Володимир-Волинськийвул..Стуса , Лєвенцова , Олександра Олеся, Зимнівська,Лабораторна, Братковського , Зубинського, Братковського , Гулевичівни, Прокопова, Рокицького, І. Сірка2 ПЛ-0.4 Л-3 КТП-393 09:00-17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Хобултівська сільська рада Клуб Бібліотека,ДП "Агрофірма Луга - Нова" ПП "Універсам" Водогін 1 с. Микуличі вул.. Колгоспна3 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-393 09:00-17:00 с. Микуличі:, вул.. Локацька4 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-215 09:00-17:00 с. Суходоли: вул. Польова1. 9:00 – 16:00с.Холоніввул. Гагаріна1. 10:00-16:00с. Грушів, вул. 8-го Березня, вул. Річчина, вул. Шкільна2. 10:00-15:00с. Соснина, вул. Б. Хмельницького1. ПЛ-0.4кВ Л-1 Л-2 КТП-97 09:00 - 16:00 Юридичні споживачі с.Нуйно сНуйно вул.Лесі Украінки1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00м.Ківерцівул.Холмська ,буд.1-30,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-369 8:30-16:00 м.Ківерцівул.Холмська ,буд.31-54,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-16:00 с.Грем'ячевул.1-го Травня, 19-41/непарні/1.9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»ФОП Демчук С.М,Ковельське МТМОМале ПП «Пролісок»Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської державної адміністраціїТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Релігійна громада Святителя Петра Могили,Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська2.9:00-17:00Білинська сільська РадаКовельське МТМОРелігійна громада Різдва Святого Івана ПредтечіУПЦ КПДубівське споживче товариство с.Колодниця3.ПЛ-0,4кВ від ТП№4379:00-17:00ФОП Пацалай М.М,Житлово-будівельний кооператив ''Жовтень,ФОП Данилюк.О.О, ФОП Простопчук В.О, Фізична особа КравчукЮ.ПФОП Корсак С.С,ФОП Стельмах В.МФ.О.Ігоніна І.Г,ФОП Войчук Л.АФ.о. Михальчук Г.С,ТзОВ "Ковельський хлібокомбінат",ФОП Єрдяков М.СФ.о.Климовець Н.З,ФОП Топоровський О.ЄФОП Михальчук Г.С,Ковельське РЖКП №2ТзОВ "Ковельхліб",Приватне мале підприємство "ВІКА",ТзОВ фірма "Волиньфарм"ПрАТ "ВОПАС ",ФОП Харлампович Л.ВТзОВ «Равім»4.ПЛ-10кВ від КТП№4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.КовельВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00с. Боголюби вул. Л.Українки, Набережна2. 10:00-16:00ТзОВ «Веселе-Агро»1. 8:00-18:00Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с. Висоцьк2, ПЛ-10 Л-26-02 від ПС-110Шацьк до ЛР-171 19,03,20218:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.Омеляне, Маг.с.ОмелянеФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.Підманево, Школа с.Підманево, с. Омеляне Підманево1. 10:00-17:00Хутір Загребелля1. 10:00-17:00с. Комарово.2. 10:00-16:00СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с. Велика Яблунька1. 09:00-17:00Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: вул. Шопена 9,2-20,Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2Кисиля, 1-3а,2-12.1. 09:30 - 16:00с. Вужиськ1. 9:00-17:00ФОП Скрипчук А.М, зерносклад, с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру,Садова.9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-943 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник Зерносклад,)ФОП Поліщук В.О. (гараж)П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.7 ПЛ10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Немир ;ТзОВ "Лан-Волинь"артсвердловинаферма, зерносклад, кузня, корівники, тракторна бригада, контора,їдальня, поштове відділенняцерква, с.Раймісто; ФАП, церква, магазин,торговий кіоск, ферма. с.Раймісто, вул.Зелена, Квітнева, Травневас.Немир,вул.Лугова, Шкільна.Молодіжна, Перемоги8 ПЛ10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)1 КТП_217 10:00-17:00 Макаронний цех , Ветеринарна аптека,Укрпошта,Магазини с. Смідинвул:Шкільна, Молодіжна, Жовтнева, Незалежності1 ПЛ-0,4кВКТП-311 10:00-15:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова2 ПЛ-0,4кВКТП-1 Л-2,4 09:00-16:00 Кульчинська с/р- дит.сад., ФОП Добиш З.Г.- торг.павільйон, СКЗ, пункт прийому молока, водонап.башта с.Кульчин вул..Паралельна,Миру, Молодіжна