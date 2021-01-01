У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 19 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини лабораторія, ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ, ФОП Мартинюк Леонід Іванович Кафе "Підкова", ФОП Слободчикова Наталія Володимирівна м-н Берізка, ФОП Сава Костянтин Леонтійович, Дизельсервіс гараж, магазин "КАМАЗ" м. Володимир-Волинський
вул..Стуса , Лєвенцова , Олександра Олеся, Зимнівська,Лабораторна, Братковського , Зубинського, Братковського , Гулевичівни, Прокопова, Рокицького, І. Сірка
2 ПЛ-0.4 Л-3 КТП-393 09:00-17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Хобултівська сільська рада Клуб Бібліотека,
ДП "Агрофірма Луга - Нова" ПП "Універсам" Водогін 1 с. Микуличі вул.. Колгоспна
3 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-393 09:00-17:00 с. Микуличі:, вул.. Локацька
4 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-215 09:00-17:00 с. Суходоли: вул. Польова
Горохівський район
1. 9:00 – 16:00
с.Холонів
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с. Грушів, вул. 8-го Березня, вул. Річчина, вул. Шкільна
2. 10:00-15:00
с. Соснина, вул. Б. Хмельницького
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 Л-2 КТП-97 09:00 - 16:00 Юридичні споживачі с.Нуйно сНуйно вул.Лесі Украінки
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-369 8:30-16:00 м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.31-54,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-16:00 с.Грем'яче
вул.1-го Травня, 19-41/непарні/
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М,Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Релігійна громада Святителя Петра Могили,Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
2.
9:00-17:00
Білинська сільська Рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Дубівське споживче товариство с.Колодниця
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП№437
9:00-17:00
ФОП Пацалай М.М,Житлово-будівельний кооператив ''Жовтень,ФОП Данилюк.О.О, ФОП Простопчук В.О, Фізична особа КравчукЮ.П
ФОП Корсак С.С,ФОП Стельмах В.М
Ф.О.Ігоніна І.Г,ФОП Войчук Л.А
Ф.о. Михальчук Г.С,ТзОВ "Ковельський хлібокомбінат",ФОП Єрдяков М.С
Ф.о.Климовець Н.З,ФОП Топоровський О.Є
ФОП Михальчук Г.С,Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Ковельхліб",Приватне мале підприємство "ВІКА",ТзОВ фірма "Волиньфарм"
ПрАТ "ВОПАС ",ФОП Харлампович Л.В
ТзОВ «Равім»
4.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-17:00
с. Боголюби вул. Л.Українки, Набережна
2. 10:00-16:00
ТзОВ «Веселе-Агро»
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с. Висоцьк
2, ПЛ-10 Л-26-02 від ПС-110Шацьк до ЛР-171 19,03,2021
8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне, Маг.с.Омеляне
ФОП Денисовець Олеся Андріївна
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево, с. Омеляне Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Хутір Загребелля
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Комарово.
2. 10:00-16:00
СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с. Велика Яблунька
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: вул. Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля, 1-3а,2-12.
Ратнівський район
1. 09:30 - 16:00
с. Вужиськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М, зерносклад, с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру,Садова.
2
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.
(Гараж, Свинарник Зерносклад,)
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 ПЛ10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Немир ;ТзОВ "Лан-Волинь"артсвердловина
ферма, зерносклад, кузня, корівники, тракторна бригада, контора,їдальня, поштове відділення
церква, с.Раймісто; ФАП, церква, магазин,торговий кіоск, ферма. с.Раймісто, вул.Зелена, Квітнева, Травнева
с.Немир,вул.Лугова, Шкільна
.Молодіжна, Перемоги
8 ПЛ10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
Старовижівський район
1 КТП_217 10:00-17:00 Макаронний цех , Ветеринарна аптека,Укрпошта,Магазини с. Смідин
вул:Шкільна, Молодіжна, Жовтнева, Незалежності
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-311 10:00-15:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-1 Л-2,4 09:00-16:00 Кульчинська с/р- дит.сад., ФОП Добиш З.Г.- торг.павільйон, СКЗ, пункт прийому молока, водонап.башта с.Кульчин вул..Паралельна,Миру, Молодіжна
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини лабораторія, ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ, ФОП Мартинюк Леонід Іванович Кафе "Підкова", ФОП Слободчикова Наталія Володимирівна м-н Берізка, ФОП Сава Костянтин Леонтійович, Дизельсервіс гараж, магазин "КАМАЗ" м. Володимир-Волинський
вул..Стуса , Лєвенцова , Олександра Олеся, Зимнівська,Лабораторна, Братковського , Зубинського, Братковського , Гулевичівни, Прокопова, Рокицького, І. Сірка
2 ПЛ-0.4 Л-3 КТП-393 09:00-17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Хобултівська сільська рада Клуб Бібліотека,
ДП "Агрофірма Луга - Нова" ПП "Універсам" Водогін 1 с. Микуличі вул.. Колгоспна
3 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-393 09:00-17:00 с. Микуличі:, вул.. Локацька
4 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-215 09:00-17:00 с. Суходоли: вул. Польова
Горохівський район
1. 9:00 – 16:00
с.Холонів
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с. Грушів, вул. 8-го Березня, вул. Річчина, вул. Шкільна
2. 10:00-15:00
с. Соснина, вул. Б. Хмельницького
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 Л-2 КТП-97 09:00 - 16:00 Юридичні споживачі с.Нуйно сНуйно вул.Лесі Украінки
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-369 8:30-16:00 м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.31-54,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-16:00 с.Грем'яче
вул.1-го Травня, 19-41/непарні/
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М,Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Релігійна громада Святителя Петра Могили,Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
2.
9:00-17:00
Білинська сільська Рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Дубівське споживче товариство с.Колодниця
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП№437
9:00-17:00
ФОП Пацалай М.М,Житлово-будівельний кооператив ''Жовтень,ФОП Данилюк.О.О, ФОП Простопчук В.О, Фізична особа КравчукЮ.П
ФОП Корсак С.С,ФОП Стельмах В.М
Ф.О.Ігоніна І.Г,ФОП Войчук Л.А
Ф.о. Михальчук Г.С,ТзОВ "Ковельський хлібокомбінат",ФОП Єрдяков М.С
Ф.о.Климовець Н.З,ФОП Топоровський О.Є
ФОП Михальчук Г.С,Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Ковельхліб",Приватне мале підприємство "ВІКА",ТзОВ фірма "Волиньфарм"
ПрАТ "ВОПАС ",ФОП Харлампович Л.В
ТзОВ «Равім»
4.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-17:00
с. Боголюби вул. Л.Українки, Набережна
2. 10:00-16:00
ТзОВ «Веселе-Агро»
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с. Висоцьк
2, ПЛ-10 Л-26-02 від ПС-110Шацьк до ЛР-171 19,03,2021
8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне, Маг.с.Омеляне
ФОП Денисовець Олеся Андріївна
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево, с. Омеляне Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Хутір Загребелля
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Комарово.
2. 10:00-16:00
СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с. Велика Яблунька
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: вул. Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля, 1-3а,2-12.
Ратнівський район
1. 09:30 - 16:00
с. Вужиськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М, зерносклад, с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру,Садова.
2
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.
(Гараж, Свинарник Зерносклад,)
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 ПЛ10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Немир ;ТзОВ "Лан-Волинь"артсвердловина
ферма, зерносклад, кузня, корівники, тракторна бригада, контора,їдальня, поштове відділення
церква, с.Раймісто; ФАП, церква, магазин,торговий кіоск, ферма. с.Раймісто, вул.Зелена, Квітнева, Травнева
с.Немир,вул.Лугова, Шкільна
.Молодіжна, Перемоги
8 ПЛ10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
Старовижівський район
1 КТП_217 10:00-17:00 Макаронний цех , Ветеринарна аптека,Укрпошта,Магазини с. Смідин
вул:Шкільна, Молодіжна, Жовтнева, Незалежності
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-311 10:00-15:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-1 Л-2,4 09:00-16:00 Кульчинська с/р- дит.сад., ФОП Добиш З.Г.- торг.павільйон, СКЗ, пункт прийому молока, водонап.башта с.Кульчин вул..Паралельна,Миру, Молодіжна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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