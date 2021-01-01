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У аварії на Волині зіткнулись два легковики, постраждав 32-річний водій

У аварії на Волині зіткнулись два легковики, постраждав 32-річний водій
На Волині зіткнулися Volkswagen Golf та Volvo. У результаті аварії постраждав 32-річний водій одного із автомобілів.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 березня близько 18 години в селі Кременець Рожищенського району. На місці аварії працювали екіпаж поліції та швидка допомога.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, вчора на автодорозі в селі Кременець зіткнулися Volkswagen Golf, яким керував 32-річний ковельчанин, та Volvo, за кермом якого був 25-річний мешканець Ковельського району. Внаслідок автопригоди водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Як відомо, постраждалому надали усю необхідну медичну допомогу та відпустили додому.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.

Голове фото – ілюстративне.

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Теги: аварія, Волинь
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