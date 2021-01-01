У місті на Волині зіткнулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
Сьогодні, 18 березня, зранку у Володимирі на вулиці Ковельській трапилася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися два легкових автомобілі.
Про це БУГу повідомили очевидці аварії.
За їх словами, легковик виїжджав з вулиці Павлова, яка є бічною, і не помітив мінівена, що перед тим об'їхав справа авто, рухаючись Ковельською.
Фото - ілюстративне
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Про це БУГу повідомили очевидці аварії.
За їх словами, легковик виїжджав з вулиці Павлова, яка є бічною, і не помітив мінівена, що перед тим об'їхав справа авто, рухаючись Ковельською.
Фото - ілюстративне
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