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У місті на Волині зіткнулися два легковики. ВІДЕО

У місті на Волині зіткнулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 18 березня, зранку у Володимирі на вулиці Ковельській трапилася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися два легкових автомобілі.

Про це БУГу повідомили очевидці аварії.

За їх словами, легковик виїжджав з вулиці Павлова, яка є бічною, і не помітив мінівена, що перед тим об'їхав справа авто, рухаючись Ковельською.



Фото - ілюстративне

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Теги: аварія, Володимир, мінівен
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