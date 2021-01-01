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Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині

Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині
Розповіли про результати вакцинації у Волинській області станом на 17 березня.

Про це йшлося у четвер, 18 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук повідомила, що із 25 лютого, коли почалася вакцинальна кампанія, в області отримали щеплення 2273 особи, із них 1872 – медики.

За минулу добу на Волині провакцинували 330 людей. Проводять щеплення в області 9 мобільних бригад. Окрім того, створили 24 пункти щеплення на наступні етапи кампанії, готують ще 24 стаціонарні пункти щеплення у медзакладах.

«Хотіла б закликати людей, щоб консультувалися з медиками щодо вакцини, а не слухали фейки», - наголосила Тимощук.

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Теги: Волинь, щеплення, вакцинація, коронавірус
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