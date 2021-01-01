Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині

Розповіли про результати вакцинації у Волинській області станом на 17 березня.Про це йшлося у четвер, 18 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступник голови обласної державної адміністраціїповідомила, що із 25 лютого, коли почалася вакцинальна кампанія, в області отримали щеплення 2273 особи, із них 1872 – медики.За минулу добу на Волині провакцинували 330 людей. Проводять щеплення в області 9 мобільних бригад. Окрім того, створили 24 пункти щеплення на наступні етапи кампанії, готують ще 24 стаціонарні пункти щеплення у медзакладах.«Хотіла б закликати людей, щоб консультувалися з медиками щодо вакцини, а не слухали фейки», - наголосила Тимощук.