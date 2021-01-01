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У місті на Волині встановлять пам'ятник загиблим Героям

У місті на Волині встановлять пам'ятник загиблим Героям
У Нововолинську встановлять пам’ятник загиблим учасникам Революції Гідності та воїнам АТО.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

24 березня буде оголошений відкритий архітектурний конкурс на кращу пропозицію встановлення пам’ятника загиблим учасникам Революції Гідності та воїнам АТО в Нововолинську.

До 30 квітня всі охочі зможуть взяти участь. Переможець конкурсу отримає премію у розмірі 30 тисяч гривень. Учасники будуть нагороджені подяками міського голови.

Умови участі в конкурсі та всі деталі будуть опубліковані на офіційному сайті міської ради.

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Теги: пам'ятник загиблим Героям, Нововолинськ
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