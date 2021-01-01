У місті на Волині встановлять пам'ятник загиблим Героям
Сьогодні, 18:17
У Нововолинську встановлять пам’ятник загиблим учасникам Революції Гідності та воїнам АТО.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
24 березня буде оголошений відкритий архітектурний конкурс на кращу пропозицію встановлення пам’ятника загиблим учасникам Революції Гідності та воїнам АТО в Нововолинську.
До 30 квітня всі охочі зможуть взяти участь. Переможець конкурсу отримає премію у розмірі 30 тисяч гривень. Учасники будуть нагороджені подяками міського голови.
Умови участі в конкурсі та всі деталі будуть опубліковані на офіційному сайті міської ради.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
24 березня буде оголошений відкритий архітектурний конкурс на кращу пропозицію встановлення пам’ятника загиблим учасникам Революції Гідності та воїнам АТО в Нововолинську.
До 30 квітня всі охочі зможуть взяти участь. Переможець конкурсу отримає премію у розмірі 30 тисяч гривень. Учасники будуть нагороджені подяками міського голови.
Умови участі в конкурсі та всі деталі будуть опубліковані на офіційному сайті міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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